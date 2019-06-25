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Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

26.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы думаете, что солома годится только на то, чтобы сплести подвесного «паука», скрутить куклу-стригушку или проинкрустировать шкатулку, приготовьтесь удивляться. Мастер из Жабинки Ирина Коваль выводит этот природный материал за рамки привычных сувениров, и не куда-нибудь, а сразу на подиум. И речь здесь не про лапти и шляпы. В коллекциях, которые она создает в соавторстве со своими маленькими помощниками – воспитанниками районного центра творчества для детей и молодежи, солома стала главным декоративным элементом и украсила собой льняные платья, рубашки, топы и кардиганы.

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

Идея такого необычного соседства – ткани и соломы – родилась несколько лет назад, когда Ирина Михайловна работала в центре детского творчества в Столине, где она так же, как и сейчас в Жабинке, вела кружки по соломоплетению.

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

– Мы с детьми постоянно показывали наши работы на различных выставках и фестивалях, проводили мастер-классы, – рассказывает Zarya.by мастерица. – Поэтому мне очень хотелось, чтобы и одеты они были соответствующе, чтобы то, чем они занимаются, сразу бросалось всем в глаза. Так мы решили с ребятами сделать первые льняные костюмы, украшенные обычной зубаткой, которые впоследствии стали частью коллекции под названием «Золото солнца».

Дебютная коллекция из шести моделей рождалась уже в Жабинке. Ирина и ее юные подмастерья из средней школы № 2 создавали аутентичный ансамбль специально для областного фестиваля фольклорного искусства «Радавод», где «Золото солнца» была заявлена в номинации «Костюм в стиле фольк-модерн». 

– Это была чистой воды авантюра, потому что лично я с модой на «вы» и не имела ни малейшего представления, как работать над коллекцией и как презентовать ее на подиуме, – вспоминает мастер. – И тем не менее она «выстрелила». На «Радаводе» мы с ребятами заняли второе место, а на республиканском фестивале «Здравствуй, мир!» – третье. 

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

Коллекция взяла множество дипломов и была очень хорошо встречена зрителями – не только знатоками и любителями народного творчества, но и людьми, далекими от этой темы, поскольку удивляла своим новаторским подходом – неужели соломе место на одежде? Оказалось, самое место. И это отлично доказала вторая коллекция, которая родилась в стенах Жабинковского районного центра творчества для детей и молодежи.

– Этот ансамбль создавался при непосредственной и очень активной поддержке нашего директора Галины Ивановой, – подчеркивает Ирина Михайловна. – Огромное спасибо ей за то, что она подхватила нашу с детьми инициативу и помогла с материалами. Для этой коллекции, в отличие от предыдущей, мы покупали разноцветный лен – красный, розовый, фиолетовый, зеленый, голубой, потому что ребята хотели ярких красок. Да и само название коллекции – «Жабінка квітнеючая», которая посвящена Году малой родины, уже намекало: должна быть целая палитра цветов.

К слову, городские цветы, которых в Жабинке весной и летом в изобилии, – это именно то, что вдохновляло создателей коллекции в процессе работы. Причем Ирина Михайловна не устает повторять: практически все идеи исходили от детей. 

– Дети гораздо большие новаторы, чем взрослые, – уверена педагог. – Мы всё делаем с оглядкой на опыт и привычный уклад. А они – ищут новые формы и не боятся экспериментировать. Поэтому я всегда прислушиваюсь к мнению ребят, никогда не навязываю им что-то свое. 

Наверное, именно по этой причине новая коллекция получилась очень современной, и за счет актуального кроя все модели можно смело носить. 

– Я уже научена горьким опытом с первой коллекцией, когда соломенные элементы были несъемными, и одежду нельзя было просто взять и постирать, – вздыхает Ирина Михайловна. – Поэтому в новой коллекции мы всё продумали до мелочей: весь декор крепится на липучках, отчего эти платья и костюмы получились более практичными в уходе, чем те, которые шили раньше. 

В отличие от своей предшественницы пока «Жабінка квітнеючая» не может похвастать таким же количеством наград. Просто потому, что еще не успела вдоволь покататься на конкурсы и фестивали. Коллекция появилась на свет лишь в конце февраля и, кстати, была сделана в очень короткие сроки. Например, сложный соломенный декор, которым украшены восемь моделей, был выполнен наставницей и ее помощниками всего за месяц. 

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

– А вообще над коллекцией мы работали, как говорится, всем миром, – смеется Ирина Михайловна. – Сами модели отшивала известный дизайнер из Кобрина Марина Бонифатьева – большой профессионал своего дела. У нас часто бывают с ней творческие тандемы: я люблю ее вышиванки, а она – мою соломку. Прически детям делала учитель СШ №2 Татьяна Кныш, которая уже давно дружит с нами. Ставить дефиле помогала руководитель образцового детского ансамбля народного танца «Каруначкі» Ирина Румко. Дети ведь к нам ходят самые обыкновенные – не танцоры и не модели, а демонстрируют одежду на подиуме они исключительно самостоятельно. Потому что в этом – весь кайф.

Сегодня в объединении по интересам «Чароўная саломка», где преподает Ирина Коваль, занимаются более пятидесяти детей в возрасте от 8 до 16 лет. И это, кстати, не только девочки. 

– Мальчишек у нас тоже хватает! – улыбается педагог. – Причем технически они работают с соломкой гораздо лучше девочек. Возможно, потому что мальчики менее эмоциональны и не отвлекаются во время рабочего процесса на разговоры. Усидчивость и целеустремленность – это самые главные качества для того, кто хочет преуспеть в соломоплетении, которое априори считается идеальным занятием для флегматиков. Хотя и холерикам оно полезно, чтобы унять прыть и перевести дух. 

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

Сама же Ирина Михайловна отдыхать и брать творческую паузу пока не собирается. У этой изобретательной и в хорошем смысле этого слова неугомонной женщины всегда полно идей для следующих проектов. 

– После каждой коллекции я клятвенно обещаю себе, что это был последний раз, – признается она, – но потом что-то внутри екает, снисходит вдохновение – и всё, пиши пропало. Меня, честно говоря, окрыляют многие вещи, но больше всего то, что делают наши народные умельцы. В моем кабинете висит работа уникальной белорусской мастерицы Веры Лось, которой уже за 90. Для меня это вершина соломенного искусства. 

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

Также мастерицу из Жабинки вдохновляет вытинанка. Не имеющая художественного образования и не умеющая рисовать, именно в ажурных узорах и образах она находит мотивы для своих следующих работ. 

– В будущем мне бы очень хотелось сделать коллекцию головных уборов из соломы, – поделилась планами Ирина Михайловна. – Для проекта Марины Бонифатьевой «Беларусь синеокая», который был представлен на конкурсе «Этно-стиль» в Национальной школе красоты, я уже плела очень масштабный по размерам соломенный венок. Также постоянно создаю аксессуары для детских коллекций. Но чтобы все они выглядели как единый ансамбль – пока еще ни разу... 

Мастерица из Жабинки вместе с детьми украшает коллекции соломенным декором

 
 
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