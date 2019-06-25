В Бресте прошла ярмарка вакансий для судимых

Источник материала: Виртуальный Брест

Провели ее в управлении по труду, занятости и соцзащите горисполкома.





Среди соискателей были недавно освободившиеся из мест лишения свободы или сейчас отбывающие наказание без направления в исправительные учреждения, а также те, у кого есть проблемы с уплатой алиментов. На первый взгляд, такие работники не предел мечтаний для работодателей, которых, к слову, собралось в этот день немало. Однако у соискателей не только не было недостатка в предложениях – они получили возможность выбирать среди нескольких вакансий.

Дворника не предлагать

Одной из самых востребованных стала профессия водителя погрузчика, только далеко не каждый соискатель мог на нее претендовать. Все же у многих в прошлом были проблемы с алкоголем, да и одних действующих прав недостаточно. Необходимо специальное свидетельство, дающее право на такую работу.





Еще одной работой, которую мог получить почти каждый соискатель, стала работа дворника. Только вот желающих было немного. Многие из соискателей прямо с порога заявляли, что подобное предложение даже не будут рассматривать, а в качестве одной из главных причин отказа называли низкую заработную плату. «Меньше, чем на 600 рублей, я не пойду», – частое требование соискателей во время ярмарки.

Проблема мотивации



Этими профессиями список предложений работодателей не ограничивался. «Мы не случайно проводим ярмарку именно сейчас, так как летом и осенью у нас по традиции много вакансий и это время довольно благоприятно для трудоустройства», – рассказала начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.



Вакансии, которые предлагают работодатели, разнообразны, но многое зависит от желания соискателя и его квалификации: «В большинстве они устраиваются на неквалифицированную работу, так как многие из них длительный период не работали и утеряли свою квалификацию».







В целом же тенденция благоприятная, так как, судя по ярмаркам, с каждым годом шансы получить работу у таких соискателей повышаются: «Ситуация на рынке труда меняется ежегодно. Если мы возьмем 2015 год, когда стартовали ярмарки, то в тот период процент трудоустроившихся был ниже среди всех категорий соискателей. А осенью прошлого года все пришедшие на такую же ярмарку получили предложение. Другой вопрос, что далеко не всем работа была нужна в принципе».



На работу силком не затащишь, поэтому есть определенный процент граждан среди соискателей, которых органы хоть и направляют на ярмарку, но мотивацией работать они не обладают. Сложности с поиском работы возникают и у тех соискателей, у кого есть ограничения по состоянию здоровья. Иной раз работодатели и готовы взять на работу соискателя, но у него, к примеру, инвалидность, и он с обязанностями просто не справится.



Нужны строители и рабочие



По итогам ярмарок около 60 процентов соискателей получают предложение о трудоустройстве. Речь идет о тех, кто все же оформился, так как зачастую для многих поиски работы ограничиваются посещением ярмарки, а до самого работодателя они уже не доходят.



Растет заинтересованность в ярмарках и среди работодателей: «Если в прошлом году в наших мероприятиях регулярно принимали участие около 20 предприятий и организаций, то в этом их количество удвоилось», – рассказала Инна Новожилова. Растет спрос на рабочую силу и по некоторым специальностям всегда есть предложение: Много требуется строителей. В этой сфере наблюдается избыток вакансий. Поступили предложения с производств, в том числе и пищевых, от предприятий сферы торговли и коммунальной собственности.



Начальник уголовно-исполнительной инспекции Ленинского РОВД Бреста добавил, что это мероприятие, как и многие другие, направлено на профилактику рецидивной преступности: «Ресоциализация граждан – одна из важнейших наших задач. Мы стараемся поддержать, помочь в восстановлении документов, трудоустроить, направить, если это необходимо, в реабилитационные центры, так как, по статистике, основная доля преступлений приходится как раз на неработающих граждан».



Следующая ярмарка вакансий пройдет в сентябре, а до этого времени правоохранительные органы проведут еще несколько мероприятий, направленных на профилактику рецидивной преступности.

