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Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию

26.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Основные работы на нем планируют завершить к 1 августа.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию

Все железобетонные конструкции смонтированы. Идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всех четырех съездах с монолитного кольца», – рассказал зампредседателя горисполкома Николай Якубовский.

Он добавил, что само кольцо состоит из четырех частей, испытания которых проводят поэтапно. Этим занимается БелдорНИИ. Многие брестчане наблюдали стоящие на кольце большегрузные МАЗы с заполненными песком кузовами. Это и есть испытания кольца на прочность. Специалисты из Минска большую часть своих тестов уже провели, и они подтвердили плановую прочность конструкции. Последний этап испытаний пройдет в первой декаде июля. Если они завершатся успешно, по Западному обходу пойдет и грузовой транспорт, и легковые автомобили, и автобусы – при условии, что здесь проложат маршруты общественного транспорта.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию


Затем рабочие приступили к асфальтированию самого кольца. Оно проходит также в несколько этапов. Сначала новым покрытием обзавелся участок в районе улицы Лейтенанта Рябцева, затем тот, что ближе к Дворникова, после чего пришел черед участка, граничащего с улицей Брестских дивизий: «Если все пойдет в штатном режиме, то к концу июня мы полностью завершим асфальтирование кольца и всех съездов с него», – подчеркнул Якубовский.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию


Параллельно с этими работами идет установка перильного и барьерного ограждений, опор освещения и шумозащитных экранов. Эти работы планируют завершить в начале июля.

Блоки и тротуары

На июль намечена поставка железобетонных дельта-блоков, которые будут разделять движение. На прямых участках ставят прямолинейные брусы, а на опасных – на круге и на разделительной полосе – дельта-блоки. Их будут ставить на готовое асфальтобетонное покрытие, а затем скреплять.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию


После этого придет очередь разметки. Ее выполнят в пластике, так как этот материал более долговечный и не требует обновления с началом каждого весенне-летнего сезона. Черед дорожных знаков придет ближе ко времени сдачи проекта.

Полным ходом идут и работы по благоустройству улиц, прилегающих к Западному обходу: улицу Матросова уже сделали, завершают работы на Брестских дивизий, улица Дворникова готова на 75 процентов. На ней осталось уложить верхний слой асфальта на участке до улицы Летной. В стадии завершения – улица Поплавского. Ее планируют сдать в первых числах июля. Там появятся новые тротуары, будут оборудованы въезды во дворы и уложено асфальтобетонное покрытие с бордюрами. Напротив домов под путепроводом строители оборудуют велодорожку.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию


Почти готова и улица Зубачева, на которой многое было сделано еще во время субботника. На перекрестке с улицей Героев обороны докладывают асфальт. Сроки завершения – также первые числа июля.

Покраска, канализация и велодорожка

Скоро работы развернутся на улице Лейтенанта Рябцева: те, кто направляется на Дубровку, будут ездить не по левой, а по правой полосе. Такое изменение движения необходимо, чтобы сформировать покрытие в районе съезда с моста. Там появится новое основание и будет уложен асфальтобетон.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию


Продолжаются работы и на самом мосту. В частности, идет гидрофобизация и подготовка к покраске пролетных строений опор. До начала июля планируют завершить устройство ливневой канализации. Затем придет черед озеленения. Наведут порядок под мостом: станут убирать временные заборы и благоустраивать, чтобы завершить основные работы к первому августа.

В рамках второй очереди Западного обхода в Бресте почти завершено возведение моста протяженностью порядка 2,5 километра на десятиметровой высоте над железнодорожными переездами в районе Речицы и Дубровки. Движение на нем запланировано по кольцу с наружным диаметром в 140 метров, откуда сделаны четыре съезда на улицы Брестских Дивизий, Поплавского, Дворникова и Лейтенанта Рябцева. На них будет движение по четырем полосам: две в прямом и две в обратном направлении. На самом кольце – по трем полосам.

Строительство Западного обхода вступило в финальную стадию


На одном из съездов будет велодорожка. Она протянется с улицы Зубачева до тринадцатой опоры моста, где предусмотрен металлический спуск. Вместе с пешеходной зоной ширина этого участка составит 3,2 метра, а от проезжей части её отделит барьерное ограждение. Далее ни пешеходных, ни велосипедных дорожек на путепроводе не предусмотрено, только технический тротуар шириной в метр для обслуживания объекта.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Основные работы на нем планируют завершить к 1 августа. Все железобетонные конструкции смонтированы. Идет укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на...
 
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