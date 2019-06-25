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В Бресте идет акция «Полей свое дерево». Поддержим?

26.06.2019 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Этот далеко не праздный для брестчан посыл особо актуален сегодня в по-настоящему жаркие июньские дни.

В Бресте идет акция «Полей свое дерево». Поддержим?

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

С началом весны по городу прошелся бум высадки деревьев и кустарников в рамках акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста». Стартовавшая в прошлом году акция актуализировалась многочисленными коллективными инициативами уже непосредственно в год славного миллениума. Если быть объективными, то первой «ласточкой» стали работники «Коммунальника», усилиями которых еще в феврале 58 кленов появилось на улице Гаврилова, 20 кленов – на Молодогвардейской, а в микрорайоне ЮЗМР 15 рябин, 54 липы и 37 кленов, а также клены на Гоголя – от стадиона и до улицы Ленина. В это же время территорию областного центра олимпийского резерва по гребле облагородили 40 саженцами молодых еловых деревцев.

В Бресте идет акция «Полей свое дерево». Поддержим?


А уже календарной весной в парке тысячелетия свои аллеи появились у Комитета государственного контроля Брестской области и Департамента финансовых расследований КГК, нашего города-спутника Жабинки, представителей СМИ и медиасферы Бреста, у предпринимателей, работников торговли, автобусного и троллейбусного парков. С посадки липовой аллеи в новом парке стартовал республиканский проект «Парк семейных деревьев».

В Бресте идет акция «Полей свое дерево». Поддержим?


Кроме того, в областном центре появилась «спортивная» аллея у городского ФОКа, сквер «банкиров» и аллея «адвокатов» на проспекте Машерова. Скверы высадили у перекрестка улиц Волгоградской и Октябрьской Революции, а также в микрорайоне «Северный».

В Бресте идет акция «Полей свое дерево». Поддержим?


Это перечисление мероприятий по озеленению города далеко не полное, ведь в процесс включились и многие брестчане, которые высаживали деревья на придворных территориях многоэтажек. 

Думается, что инициированная в эти дни городской организацией БРСМ акция «Полей свое дерево» и призвана возобновить интерес со стороны и банкиров, и журналистов, и предпринимателей, представителей других сфер деятельности, кто занимался высадкой весной аллей и скверов, к творению рук своих. И получить ответ на простой вопрос: а прижились ли их деревья, поливаются ли они? 
Мы сегодня не ставили целью проследить, кто, кроме «Коммунальника», скрупулезно отслеживает судьбу высаженных деревьев. Бесспорно другое: в условиях продолжительной жары все они, в том числе и кустарники, нуждаются в живительной влаге. 

Вчера в микрорайоне «Северный», где в марте силами работников администрации Ленинского района, совета лидеров молодежи района, учащихся 17-й средней школы и предприятия «Полесьежилстрой» был разбит сквер из 60 рябин, берез и дубов, полив деревьев провели студенты брестского филиала частного учреждения образования «Колледж бизнеса и права».

Как сказал нам заместитель главы администрации района Сергей Потапчук, подобная акция не должна быть и не будет разовой. Он считает, что дело каждого жителя района помочь деревьям в этот засушливый период, ведь речь идет об экологии, позиционировании Бреста как города зеленого, благоустроенного и комфортного для жизни людей. В этот же день поливом деревьев в парке 1000-летия Бреста занимались активисты городского БРСМ

Полейте свои деревья, и уже совсем скоро они ответят вам прохладной тенью в знойные солнечные дни и чистотой воздуха, которым мы дышим.

 
Теги: Брест
 
 
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  Этот далеко не праздный для брестчан посыл особо актуален сегодня в по-настоящему жаркие июньские дни. Автор фото: Алексей ГАНЧУК С началом весны по городу...
 
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