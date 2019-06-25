Белорусскому борцу в Минске вручили серебро пекинской Олимпиады 2008 года

Источник материала: Tut.by

26 июня во время турнира борцов на II Европейских играх призеру Олимпийских игр 2008 года в Пекине Мураду Гайдарову вручили серебряную награду, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.



Мурад Гайдаров. Фото: Денис Костюченко, пресс-служба НОК Беларуси

В августе 2008 года Мурад Гайдаров завоевал бронзу в категории до 74 кг. Однако в 2016 году после перепроверки допинг-проб результат серебряного призера из Узбекистана Сослана Тигиева был аннулирован, и серебро перешло представителю Беларуси.

Медаль Мураду Гайдарову вручил глава ЕОК Янез Косьянчич. Он отметил: «Сегодня мы столкнулись с неординарной ситуацией. На совещании в Лозанне Томас Бах попросил меня вручить медаль. МОК придерживается чистого спорта. Если мы сталкиваемся с положительными допинг-пробами, мы пересматриваем результаты. Считаю, вы достойны серебряной медали Пекина-2008, и особенно приятно вручать ее здесь, в Беларуси».



Глава ЕОК Янез Косьянчич, Мурад Гайдаров, генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин. Фото: noc.by

Мурад Гайдаров: «Так решил Международный олимпийский комитет, с чем не согласиться было невозможно. Приятно, что вручение прошло дома, на родине. Еще недавно я победил на чемпионате Беларуси и готовился к чемпионату Европы, но травмировал колено. После этого пришлось взять паузу. Но уже вернулся к тренировкам и выступлениям. Хочу выступить на скором чемпионате в Казахстане. Особой радости нет. Будь золото, было бы супер. А так. Большой разницы между бронзой и серебром не ощущается. На все воля божья. Прошло 11 лет, что теперь говорить. Спасибо всевышнему, что не остался без медалей на той Олимпиаде».

После перепроверок допинг-проб и дисквалификаций в активе белорусских атлетов на На Олимпийских играх в Пекине осталось 13 медалей (3, 4, 6).