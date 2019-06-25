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Национальную стратегию устойчивого развития до 2035 года обсудили в МИД Беларуси

26.06.2019 19:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В министерстве иностранных дел Беларуси состоялось заседание Совета по устойчивому развитию под председательством Национального координатора по достижению целей устойчивого развития, заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианны Щёткиной, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"26 июня 2019г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось заседание Совета по устойчивому развитию под председательством Национального координатора по достижению целей устойчивого развития, заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианны Щёткиной", - говорится в сообщении.

В ходе заседания были обсуждены вопросы работы над Национальной стратегией устойчивого развития до 2035 года, разработки национальных статистических индикаторов оценки достижения целей устойчивого развития, подготовки в Могилеве первого в стране форума по вопросам устойчивого развития региона, а также взаимодействия с зарубежными партнерами, в первую очередь, с агентствами ООН в сфере устойчивого развития.

Члены Совета обменялись мнениями о путях выполнения рекомендаций первого Национального форума по устойчивому развитию, который прошел в Минске  24 января 2019 г.

Участники мероприятия в положительном контексте отметили, что цели устойчивого развития все более последовательно учитываются при разработке стратегических документов развития государства.

Национальный координатор по достижению целей устойчивого развития обратила внимание на необходимость более тесного сотрудничества членов Совета с партнерской группой устойчивого развития, представляющей интересы гражданского общества, а также акцентировала важность деятельности на местах для обеспечения устойчивого регионального развития.

Совет по устойчивому развитию создан решением президента Беларуси как орган, отвечающий за реализацию на национальном уровне целей устойчивого развития. МИД обеспечивает поддержку деятельности Национального координатора и Совета по устойчивому развитию. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В министерстве иностранных дел Беларуси состоялось заседание Совета по устойчивому развитию под председательством Национального координатора по достижению...
 
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