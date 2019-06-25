С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в вооруженных силах Украины – Зеленский

Источник материала: Интерфакс

Президент Владимир Зеленский поставил задачу: с 2020 года на Украине начнется внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности вооруженных сил, прежде всего, в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал Зеленский по итогам доклада начальника генштаба - главнокомандующего вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в среду, сообщает пресс-служба президента.

Президент Украины также согласовал документы, устанавливающие порядок применения вооруженных сил и других составляющих сил обороны страны.

Эти документы, в частности, определяют стратегические цели, задачи, состав вооруженных сил и других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Зеленский указал на необходимость ускорения реформ в сфере обороны. "Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил президент.

Он также потребовал принятия мер по недопущению возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций.

"Прежде всего, речь идет о предотвращении диверсий и терактов", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость повышения престижа военной службы и создания для этого всех условий: достойного и стабильного денежного обеспечения, жилищных условий и реализации пакета социальной поддержки военнослужащих.

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", - отметил он.

Президент указал, что в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе необходимо обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности личного состава всех составляющих сектора безопасности и обороны, участвующих в операции.

"Сохранение жизни и здоровья личного состава должно стать главным приоритетом работы командиров всех уровней. А для этого целесообразно предоставить командирам всех уровней максимальную инициативу и полномочия в принятии решений - с четкой ответственностью за результаты их выполнения", - подчеркнул Зеленский.