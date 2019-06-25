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Тестовая велополоса на проезжей части появилась в Минске

26.06.2019 17:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Госавтоинспекция Минска призывает водителей быть максимально внимательными при проезде участка улицы Веры Хоружей от Коласа до Куйбышева. 

На указанном участке проезжей части организован пилотный проект по обустройству велополосы.

"Проект позволит велосипедистам двигаться по краю проезжей части в обоих направлениях", - сообщили в ГАИ.

"Уже установлены соответствующие знаки, наносится разметка, вскоре изменится режим светофорных объектов, появятся светофоры для велосипедистов", - отметила официальный представитель УГАИ ГУВД Минска Александра Попова.

Проект не завершен, поэтому велосипедистов просят пока воздержаться от поездок на данном участке.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция Минска призывает водителей быть максимально внимательными при проезде участка улицы Веры Хоружей от Коласа до Куйбышева.  На указанном участке...
 
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