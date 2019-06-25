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Маразм системы: глава сельисполкома выписывал липовые штрафы и сам же их оплачивал

26.06.2019 19:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель сельского исполкома в Чаусском районе незаконно привлекал жителей к административной ответственности якобы за нарушения правил благоустройства и содержания придомовых территорий.

В отношении руководителя в апреле было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Предварительное расследование вел Чаусский районный отдел Следственного комитета.

Выяснилось, что руководитель сельского исполкома в 2016-2018 годах, создавая видимость активной работы по наведению порядка на земле, незаконно выносил постановления о привлечении жителей сельсовета к административной ответственности за вымышленные нарушения.

 Он делал записи в документах и подписывался от своего имени и от имени граждан, которые противоправные действия не совершали. Информацию передавал в Чаусский РОВД для внесения в единый государственный банк данных о правонарушениях.

Как пояснили в прокуратуре, штрафы председатель оплачивал в том числе сам из личных средств. Причинами для их назначения становились якобы складирование бытового мусора, отходов, дров на землях общего пользования, засорение придомовой территории.

 Пострадавшими оказались не менее семи сельчан.

Уголовное дело направлено в суд.

 
 
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Председатель сельского исполкома в Чаусском районе незаконно привлекал жителей к административной ответственности якобы за нарушения правил благоустройства и...
 
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