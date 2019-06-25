По его словам, ограничения на работу секонд-хендов в интернете не были введены, чтобы не создавать неравноправных условий работы для объектов торговли.





"Мы не можем создавать в интернете одни условия, а в обычной стационарной торговле другие", - признал министр.





Колтович отметил, что "мы работаем с Беллегпромом над одной задачей. Она состоит в том, чтобы поставлять товар хорошего качества, по хорошей цене, но она имеет много составляющих".





По мнению главы МАРТ, секонд-хенд должен быть секонд-хендом. В таком магазине должен быть товар, бывший в употреблении. Колтович отметил, что бывают случаи продажи стоковых коллекций, когда с окончанием сезона продаются товары, выпадающие в размере, росте и так далее.





"Этот ассортимент является стоковым и продается по низким ценам, но это не является секонд-хендом. Поэтому нужно просто соблюдать законодательство. Мы будем обеспечивать выполнение своих обязанностей по соблюдению законодательства в торговле", - заверил министр.









В ответ на вопрос о фактах нарушений в секондах он ответил, что они имеют место, но не смог привести данные о количестве. При этом министр обратил внимание, что уже не первый год есть проблема с так называемыми" азиатскими магазинами".





"Мы осуществляем совместные мониторинги с санитарно-эпидемиологической службой и Госстандартом. И те нарушения, которые выявляются, их можно посмотреть на сайте МАРТ", - подчеркнул Колтович.





Правда, после этого признал наличие проблемы в связи с запретом проверок предприятий до двух лет деятельности.