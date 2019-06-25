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Россию вернули в ПАСЕ. Украина покидает ассамблею. Ее поддержали еще 6 стран
Источник материала: Партизан
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. В знак протеста делегация Украины покинула ассамблею. Ее поддержали представители 6 стран.
Об этом сообщает со Страсбурга корреспондент "
После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом. За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.
В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований:
- отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;
- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;
- безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе авиалайнера MH17;
- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;
- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.
Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.
На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов крымчан.
Как передает
"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.
Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.
"Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации", - написал он на своей странице в Facebook.
Представители 7 государств-членов Совета Европы и ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против возвращения россиян, сообщает
"Безусловное восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.
Данное заявление совместно подписано делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает", - заявил он.
Эти 7 стран объявили о совместных действиях в ПАСЕ во время "беспрецедентного кризиса доверия (в Совете Европы), который был создан на этой неделе".
"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.
"Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она найдет способ решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - говорится в заявлении.
Украинские депутаты, как и планировали, оставляют ПАСЕ как минимум до конца текущей сессии, но не все другие парламентарии согласились на такой шаг из-за важной резолюции, которая будет рассматриваться в четверг.
"Мы взвешивали возможность, но решили остаться, чтобы голосовать по резолюции по Борису Немцову", - пояснил один из собеседников Европейской правды.
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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы. В...
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