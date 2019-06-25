Россию вернули в ПАСЕ. Украина покидает ассамблею. Ее поддержали еще 6 стран

Европейской правды ". Об этом сообщает со Страсбурга корреспондент "".





После дебатов депутаты ПАСЕ подавляющим большинством отклонили все поправки, предложенные представителями Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств, и утвердили резолюцию в целом. За проголосовали 116 депутатов, 52 - против, 15 воздержались.





В соответствии с этим решением, полномочия делегации РФ подтверждены без ограничений. Примечательно, что документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и со стороны российского парламента, но ограничился "призывом" выполнить предыдущие резолюции, вынеся отдельно только 5 требований:





- отпустить 24 украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива;

- безотлагательно заплатить взносы в бюджет Совета Европы;

- безусловно сотрудничать со следствием по катастрофе авиалайнера MH17;

- приложить усилия, чтобы остановить преследования ЛГБТ в России, особенно в Чечне, и наказать тех, кто нарушал права этих людей раньше;

- сотрудничать с мировым сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.





Предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.





На следующей сессии ПАСЕ возможно повторное обжалование полномочий российской делегации в случае, если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов крымчан.









ТАСС , сразу же после этого делегация Украины в ПАСЕ заявила, что покидает ассамблею после решения о подтверждении полномочий делегации РФ. Как передает, сразу же после этого делегация Украины в ПАСЕ заявила, что покидает ассамблею после решения о подтверждении полномочий делегации РФ.





"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов.

"Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации", - написал он на своей странице в Facebook.



