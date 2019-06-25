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Белорусский борец Али Шабанов стал вице-чемпионом II Европейских игр в Минске

26.06.2019 20:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский спортсмен Али Шабанов стал вице-чемпионом II Европейских игр в Минске по вольной борьбе в категории до 86 кг.

В финальном поединке Али Шабанов сражался за золото с российским борцом, чемпионом Европы-2017 и победителем Кубка мира-2019 Дауреном Куруглиевым. Схватка завершилась победой российского спортсмена — 3:1.

В медальном поединке сегодня сражался и белорусский борец вольного стиля Азамат Нуриков в категории до 74 кг, но в схватке за бронзу он уступил вице-чемпиону мира-2018 грузину Автандилу Кенчадзе — 5:8.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский спортсмен Али Шабанов стал вице-чемпионом II Европейских игр в Минске по вольной борьбе в категории до 86 кг.
 
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