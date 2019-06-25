|
Белорусский борец Али Шабанов стал вице-чемпионом II Европейских игр в Минске
Источник материала: Tut.by
Белорусский спортсмен Али Шабанов стал вице-чемпионом II Европейских игр в Минске по вольной борьбе в категории до 86 кг.
В финальном поединке Али Шабанов сражался за золото с российским борцом, чемпионом Европы-2017 и победителем Кубка мира-2019 Дауреном Куруглиевым. Схватка завершилась победой российского спортсмена — 3:1.
В медальном поединке сегодня сражался и белорусский борец вольного стиля Азамат Нуриков в категории до 74 кг, но в схватке за бронзу он уступил вице-чемпиону мира-2018 грузину Автандилу Кенчадзе — 5:8.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский спортсмен Али Шабанов стал вице-чемпионом II Европейских игр в Минске по вольной борьбе в категории до 86 кг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)