Не хватает техники. Ремонт смытого ливнем участка дороги в Воложинском районе сильно затянулся

Источник материала: Tut.by

На ремонт участка дороги в Воложинском районе возле агрогородка Першаи нужно 10 грузовиков гравия. Но машины ЖКХ на ремонте, а грейдер занят на другом участке. Кусок асфальтовой дороги между агрогородком Першаи и деревней Скрудевщина смыло ливнем 29 мая . Восстановить дорогу планировалось до 2 июня, но до сих пор этого не сделано, пишет kraj.by .



Так выглядел разрушенный участок дороги 29 мая. Фото: пресс-служба МЧС

В Першайском сельском исполнительном комитете рассказали kraj.by, что им поступили две жалобы от местных жителей, которые сельисполком рассмотрел и передал в жилищно-коммунальное хозяйство района и дорожное ремонтно-строительное управление.







Так велся ремонт дороги 31 мая. Фото: kraj.by

Директор районного унитарного предприятия «Воложинский жилкоммунхоз» Михаил Унучек пояснил причину задержки дорожных ремонтных работ:

— У нас проблемы с транспортом. В нашем коммунальном хозяйстве два грузовика МАЗ. И оба они сейчас находятся на ремонте. Наши специалисты мне доложили: чтобы работы проводились, необходимо на место привезти 10 машин гравия. Но этот же гравий нужно еще сразу разровнять грейдером, а он сейчас занят на другой работе в районе Ивенца.

По словам Михаила Унучека, он пытался одолжить грузовики у других предприятий, но все они заняты на заготовке кормов.

Руководитель воложинского коммунального хозяйства пообещал решить проблему в пятницу, 28 июня, или в понедельник, 1 июля. В один из этих дней грейдер закончит свою работу под Ивенцом, будет возвращаться в Воложин и по дороге заедет в Першайский сельсовет, на место поврежденной дороги.

К этому времени в Воложинском жилкоммунхозе рассчитывают и грузовики починить.

— Я приношу свои извинения местным жителям за задержку ремонта дороги и надеюсь на их понимание, — подчеркнул Михаил Унучек.