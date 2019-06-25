Байдарочники и каноисты из России и Беларуси собрали медали Евроейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На II Европейских играх в Минске 26 июня прошел шестой соревновательный день. Спортсмены разыграли 16 комплектов наград в пяти видах спорта. Подробности узнавал корреспондент «МИР 24» Алексей Потапович.

В Заславле под Минском состоялись гребные заезды. Результаты радуют: три бронзы и серебро у россиян, золото у белорусских девушек-байдарочниц и бронза у каноиста Олега Юрени. Спортсмен посетовал на недавнюю болезнь, которая, по его мнению, не позволила ему претендовать на более высокую ступень на пьедестале.

«После заезда я, конечно, просто счастлив был, что у меня медаль. И то, что я завоевал ее дома, для своих родных, для болельщиков – это втройне приятно, хотя вдвойне и ответственно. Но на пьедестале стоял и понимал: эх, вот чей-то гимн играет, а не белорусский», – поделился Олег Юреня.

С этим видом спорта у Беларуси связаны большие медальные надежды, поскольку белорусы в нем традиционно сильны. К тому же есть большое желание выступить никак не хуже, чем на первых Европейских играх в Баку.

«Обещали выступить достойно, поэтому настроение такое приподнятое, немножко взволнованное, и конечно, нужно показывать результаты. Я считаю, что дома должно быть очень хорошее, достойное выступление. Нужно повторить результат первых Игр», – сказал главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.

В Минск на II Европейские игры приехали журналисты из более чем 50 стран мира. График напряженный, порой некогда бывает даже перекусить, не говоря об отдыхе.

«Я из Германии, у меня здесь очень много работы. С утра я был на одних состязаниях, сейчас на вторых, а вечером будут еще соревнования. Это очень сложно, очень много разных событий. Приходится мало спать и мало есть», – сказал журналист из Германии.

«Это первый раз, когда я приезжаю в Беларусь. Я из Канады. Я уже бывал на Олимпийских играх, но здесь впервые. Здесь все немного иначе, но мне нравится. Это будет хорошим опытом для меня», – отметил журналист из Канады.

Отметим, что много финальных соревнований по гребле болельщики смогут увидеть в четверг, 27 июня.