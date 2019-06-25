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«Ни на секунду не позволили усомниться». Лукашенко поздравил байдарочниц с завоеванием золота II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко поздравил экипаж байдарки-двойки Марину Литвинчук и Ольгу Худенко
— Вы показали отличную готовность и нацеленность на максимальный результат. Ни на секунду не позволили соперницам усомниться в вашем подавляющем преимуществе. Так держать! — говорится в поздравлении.
Глава государства пожелал спортсменкам таких же уверенных, ярких побед и в других гонках Европейских игр.
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«Ни на секунду не позволили усомниться». Лукашенко поздравил байдарочниц с завоеванием золота II Европейских игр
Александр Лукашенко поздравил экипаж байдарки-двойки Марину Литвинчук и Ольгу Худенко с завоеванием золотой медали II Европейских игр.
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