«Ни на секунду не позволили усомниться». Лукашенко поздравил байдарочниц с завоеванием золота II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поздравил экипаж байдарки-двойки Марину Литвинчук и Ольгу Худенко с завоеванием золотой медали II Европейских игр на дистанции 500 м, сообщила пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вы показали отличную готовность и нацеленность на максимальный результат. Ни на секунду не позволили соперницам усомниться в вашем подавляющем преимуществе. Так держать! — говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал спортсменкам таких же уверенных, ярких побед и в других гонках Европейских игр.

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