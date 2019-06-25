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Клубы высшей лиги без труда преодолели 1/16 финала Кубка Беларуси
Источник материала: Tut.by
26 июня прошли первые матчи 1/16 финала Кубка Беларуси. На этой стадии турнира в игру вступили команды из высшей лиги. Победитель определяется по итогу одного матча и проходит в следующую стадию.
Первый матч был сыгран в Слониме, где местный клуб проиграл финалисту прошедшего Кубка Беларуси.
«Слоним-2017» — ФК «Витебск» — 1:3
Стадион «Юность» (Слоним).
Голы: 0:1 — Рыжков (2), 0:2 — Нурисов (42), 0:3 — Нурисов (51), 1:3 — Тишко (87).
«Смолевичи» — «Шахтер» — 0:2
Стадион «Озерный» (Смолевичи).
Голы: 0:1 — Баланович (21 пен.), 0:2 — Януш (52).
Как
В перерыве Никола Антич снял майку, поднялся на трибуну и вручил футболку девочке.
«Спутник» — БАТЭ — 2:5
Стадион «Центральный» (Речица).
Голы: 0:1 — Туоминен (15), 0:2 — Натхо (20), 0:3 — Сарока (30), 0:4 — Симович (45), 1:4 — Казловский (79), 1:5 — Виллюмссон (81), 2:5 — Шрейтер (86).
«Гранит» — «Динамо» (Минск) — 0:2
Стадион «Полесье» (Лунинец).
Голы: 0:1 — Ксенофонтов (46), 0:2 — Зубович (86).
Остальные матчи пройдут в июле. 24 июля «Нафтан» сыграет против «Немана».
27 июля пройдут шесть матчей:
ФК «Сморгонь» — ФК «Гомель»
«Локомотив» — ФК «Городея»
НФК — «Славия»
«Волна» — «Дняпро-МЧЗ»
ФК «Барановичи» — «Торпедо-БелАЗ»
«Рух» — «Динамо» (Брест)
28 июля стадия 1/16 финала завершится пятью встречами:
«Арсенал» — РЦОР-БГУ
«Ошмяны-БГУФК» — «Ислочь»
«Белшина» — ФК «Минск»
«Лида» — ФК «Слуцк»
«Клецк» — «Торпедо» (Минск)
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Победитель определяется по итогу одного матча и проходит в следующую стадию.
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