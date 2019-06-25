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Клубы высшей лиги без труда преодолели 1/16 финала Кубка Беларуси

26.06.2019 20:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 июня прошли первые матчи 1/16 финала Кубка Беларуси. На этой стадии турнира в игру вступили команды из высшей лиги. Победитель определяется по итогу одного матча и проходит в следующую стадию.


Фото: ФК «Шахтер»

Первый матч был сыгран в Слониме, где местный клуб проиграл финалисту прошедшего Кубка Беларуси.

«Слоним-2017» — ФК «Витебск» — 1:3

Стадион «Юность» (Слоним).

Голы: 0:1 — Рыжков (2), 0:2 — Нурисов (42), 0:3 — Нурисов (51), 1:3 — Тишко (87).

«Смолевичи» — «Шахтер» — 0:2

Стадион «Озерный» (Смолевичи).

Голы: 0:1 — Баланович (21 пен.), 0:2 — Януш (52).

Как сообщает «Прессбол», в первом тайме матча произошло столкновение защитника солигорской команды Николы Антича и игрока хозяев Ивана Василенка. После которого Василенок упал на рекламный щит, сбив его и придавив маленькую девочку, стоявшую за щитом.

В перерыве Никола Антич снял майку, поднялся на трибуну и вручил футболку девочке.

«Спутник» — БАТЭ — 2:5

Стадион «Центральный» (Речица).

Голы: 0:1 — Туоминен (15), 0:2 — Натхо (20), 0:3 — Сарока (30), 0:4 — Симович (45), 1:4 — Казловский (79), 1:5 — Виллюмссон (81), 2:5 — Шрейтер (86).

«Гранит» — «Динамо» (Минск) — 0:2

Стадион «Полесье» (Лунинец).

Голы: 0:1 — Ксенофонтов (46), 0:2 — Зубович (86).

Остальные матчи пройдут в июле. 24 июля «Нафтан» сыграет против «Немана».

27 июля пройдут шесть матчей:

ФК «Сморгонь» — ФК «Гомель»

«Локомотив» — ФК «Городея»

НФК — «Славия»

«Волна» — «Дняпро-МЧЗ»

ФК «Барановичи» — «Торпедо-БелАЗ»

«Рух» — «Динамо» (Брест)

28 июля стадия 1/16 финала завершится пятью встречами:

«Арсенал» — РЦОР-БГУ

«Ошмяны-БГУФК» — «Ислочь»

«Белшина» — ФК «Минск»

«Лида» — ФК «Слуцк»

«Клецк» — «Торпедо» (Минск)

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Победитель определяется по итогу одного матча и проходит в следующую стадию.
 
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