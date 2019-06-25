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«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

26.06.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время проведения соревнований на городских маршрутах – почти тысяча автобусов, более 600 троллейбусов и 80 трамваев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

Еще более 200 брендированных автобусов задействовано непосредственно для обслуживания участников форума. А их – более 15 тысяч. Все водители в праздничной униформе. Перед стартом мультифорума они прошли аккредитацию, 10-часовые курсы по культуре обслуживания пассажиров и получили памятки-разговорники по английскому языку. Автобусы оснащены кондиционерами, мониторами и голосовыми информаторами.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

Также каждый автобус сопровождают волонтеры, свободно владеющие иностранными языками. В эти дни увеличено и количество транспортных средств для перевозки болельщиков. На линию выходят дополнительно до 50 единиц техники, которая курсирует по маршрутам вблизи спортивных объектов.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

Алексей Попоудин, специалист Центрального транспортного хаба:
Добираются все быстро, проблем никаких нет, пробок в городе не было. Гости и участники соревнований довольны. Ночью также ходят эти автобусы, то есть никаких проблем с доставкой гостей по месту назначения никаких нет. Транспортное обеспечение организовано хорошо. Пять маршрутов, один маршрут в аэропорт. Остальные маршруты проходят по городу

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

И самое главное: время доставки спортсменов из деревни атлетов к олимпийским объектам, как и было заявлено, не превышает получаса.

«Гости и участники соревнований довольны». Транспорт во время II Европейских игр работает без сбоев

Люди в материале: Алексей Попоудин
 
 
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Новости Беларуси. Во время проведения соревнований на городских маршрутах – почти тысяча автобусов, более 600 троллейбусов и 80 трамваев, сообщили в программе...
 
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