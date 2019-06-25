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«Лето – не надо Крым, Канны»: что туристы говорят о погоде в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас в столице царит не просто спортивная, но и жаркая атмосфера. Как обещают синоптики, 26-е – последний знойный день июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Беларусь встретила гостей действительно по-летнему. Столбик термометра то и дело поднимается до отметки +30ºС. В борьбе с такой аномальной жарой все средства хороши.
Мы приехали специально на эти Игры, посмотреть, погулять. Погода великолепная, лето – не надо Крым, Канны. Гуляем по теневой стороне, пьем водичку и мороженое едим.
Мы прилетели сегодня из Англии, наслаждаемся погодой. Куда лучше, чем у нас.
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Новости Беларуси. Сейчас в столице царит не просто спортивная, но и жаркая атмосфера. Как обещают синоптики, 26-е – последний знойный день июня, сообщили в программе...
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