«Лето – не надо Крым, Канны»: что туристы говорят о погоде в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сейчас в столице царит не просто спортивная, но и жаркая атмосфера. Как обещают синоптики, 26-е – последний знойный день июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Беларусь встретила гостей действительно по-летнему. Столбик термометра то и дело поднимается до отметки +30ºС. В борьбе с такой аномальной жарой все средства хороши.





Мы приехали специально на эти Игры, посмотреть, погулять. Погода великолепная, лето – не надо Крым, Канны. Гуляем по теневой стороне, пьем водичку и мороженое едим.





Мы прилетели сегодня из Англии, наслаждаемся погодой. Куда лучше, чем у нас.