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27 и 29 июня в связи с репетицией парада к 3 июля движение транспорта по проспекту Машерова будет ограничено

26.06.2019 20:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подготовка ко Дню Независимости в разгаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

27 июня с половины девятого и до половины одиннадцатого вечера, а также в 29 июня вечером будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей.

27 и 29 июня в связи с репетицией парада к 3 июля движение транспорта по проспекту Машерова будет ограничено

В это время в столице пройдет репетиция театрализованной части военного парада к 3 июля. Маршруты общественного транспорта на этом участке, будут изменены.

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Новости Беларуси. Подготовка ко Дню Независимости в разгаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 27 июня с половины девятого и до половины...
 
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