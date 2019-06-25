27 и 29 июня в связи с репетицией парада к 3 июля движение транспорта по проспекту Машерова будет ограничено

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Подготовка ко Дню Независимости в разгаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

27 июня с половины девятого и до половины одиннадцатого вечера, а также в 29 июня вечером будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей.





В это время в столице пройдет репетиция театрализованной части военного парада к 3 июля. Маршруты общественного транспорта на этом участке, будут изменены.