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Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной Владимиру Антоновичу Шаблыко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Церемония награждения прошла в Воложине, где и проживает в настоящее время 94-летний участник войны. Во время оккупации он помогал отцу, который был связующим в партизанском отряде. А в 1944 году сам пошел в армию. Под Мурманском Владимир Антонович попал под бомбежку немецких солдат. Много однополчан погибло. Он выжил. Позднее была служба в Финляндии, где Владимир Антонович и встретил Победу.
Владимир Шаблыко, ветеран Великой Отечественной войны:
После войны Владимир Антонович посвятил себя многолетней работе на Воложинском молочном предприятии. И еще недавно, несмотря на возраст, защищал честь родного завода на лыжных соревнованиях.
Игорь Тарабеш, военный комисар Минской области:
Анатолий Исаченко, председатель Минскоблисполкома:
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Новости Беларуси. Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной...
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