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Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

26.06.2019 20:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной Владимиру Антоновичу Шаблыко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

Церемония награждения прошла в Воложине, где и проживает в настоящее время 94-летний участник войны. Во время оккупации он помогал отцу, который был связующим в партизанском отряде. А в 1944 году сам пошел в армию. Под Мурманском Владимир Антонович попал под бомбежку немецких солдат. Много однополчан погибло. Он выжил. Позднее была служба в Финляндии, где Владимир Антонович и встретил Победу.

Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

Владимир Шаблыко, ветеран Великой Отечественной войны:
Лучше бы не было войны, лучше бы не знали, чтобы жили мирно и спокойно. Доволен тем, что так помнят нас.

Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

После войны Владимир Антонович посвятил себя многолетней работе на Воложинском молочном предприятии. И еще недавно, несмотря на возраст, защищал честь родного завода на лыжных соревнованиях.

Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

Игорь Тарабеш, военный комисар Минской области:
Нам хотелось бы, чтобы ветераны приходили в дома культуры, школы, где централизованно мы бы их чествовали, проводили концерты. Но здоровье, к сожалению, не позволяет пребывать всем на таких централизованных мероприятиях, поэтому мы однозначно всех посетим на дому.

Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

Анатолий Исаченко, председатель Минскоблисполкома:
У каждого из нас где-то дедушка, прадедушка. Кто-то погиб на войне. Во время таких встреч вспоминаешь о них. Кто погиб, кто жив. Это ностальгия и огромное уважение.

Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Шаблыко

Люди в материале: Владимир Шаблыко, Игорь Тарабеш, Анатолий Исаченко
 
 
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Новости Беларуси. Анатолий Исаченко вручил юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» ветерану Великой Отечественной...
 
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