|
Игорь Карпенко: «Студенческая деревня – это гордость и системы образования, и гордость страны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему вторых Европейских игр мы продолжаем обсуждать с гостями студии Новости «24 часа» на СТВ. К нам присоединился министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Илона Волынец, СТВ:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
«Многое держится на волонтерах»
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Например, в Минске, чтобы не ошибиться, с 2004 года действует проект «Дети столицы». Это когда будущие педагоги летом приходят во дворы, собирают школьников, которые по тем или иным причинам остались в городе и не уехали ни в лагеря, ни к бабушкам и дедушкам, ни к морю. Для того, чтобы их отдых был полноценным, насыщенным, они их собирают, проводят с ними различные мероприятия, игры организовывают, проводят тренинги личностного роста.
Вот эта волонтерская деятельность в системе образования не осталась незамеченной со стороны главы государства. В прошлом году за 2016 год педагогическому университету была вручена премия «За духовное возрождение» как раз за волонтерскую деятельность.
Конечно же, было понятно, что подготовка волонтеров к Европейским играм была доверена Министерству образования. И мы с «Дирекцией II Европейских игр» очень серьезно занимались этой работой.
«Делался прицел на то, чтобы имели определенный опыт волонтерской работы»
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Интересный такой момент. В 2016 году я возглавлял молодежную делегацию нашей страны на сочинском Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мы приехали в Сочи, к нам подводят наших волонтеров, с которыми должна была работать наша делегация (она была большая, 300 человек), и вдруг мы узнаем, что это волонтеры из Республики Беларусь. Студенты из наших ведущих вузов. Было приятно, что наши волонтеры даже осваивают просторы соседних стран и участвуют в мероприятиях.
Поэтому, конечно же, опыт учитывался. Учитывалось знание иностранных языков – для волонтеров это тоже немаловажно с учетом прибывших в нашу страну гостей.
Соответственно, у нас в каждом вузе были созданы волонтерские центры. Кстати, у нас с 2017 года функционирует Республиканский волонтерский центр, который координирует работу и учреждений образования, и общественных организаций, и органов студенческого, ученического самоуправления именно по вопросам волонтерской деятельности. То есть это достаточно системная работа.
Ну а когда отбор уже осуществился, когда подобрали, прошли все собеседования, началась учеба. Конкретно проходили занятия для волонтеров в тех местах, где они будут обеспечивать работу Европейских игр: на спортивных объектах, в студенческой деревне.
«От Европейских игр студенты выиграли точно во многом»
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Самое главное, что в этом общежитии разместился филиал студенческой 33-й поликлиники, которая сейчас работает для нужд Европейских игр, а после проведенных мероприятий будет обслуживать порядка 15 тысяч студентов. То есть те студенты, которые проживают в студенческой деревне, и плюс еще иностранцы, которые обучаются в городе Минске. Это достаточно приблизило медицинские услуги к студенческой деревне. Ко всему прочему, мы отремонтировали стадион легкоатлетический, появился специальный манеж с тренажерами. Ну и то помещение, которое было построено под питание проживающих в деревне, к 1 января 2020 года должно превратиться в еще один крытый спортивный объект
Илона Волынец:
Игорь Карпенко:
Надо сказать, что мы под Европейские игры отремонтировали ряд других общежитий. Например, в которых сегодня проживают некоторые волонтеры, где нам надо было разместить технический персонал – тех же водителей, которые сюда приехали, поваров и так далее. Велась достаточно масштабная работа.
Надо сказать, что сегодня деревня очень преобразилась, она выглядит топовым местом. Наверное, интересным местом. Ее все пытаются посетить, многие главы государств уже посещали деревню, приезжая на открытие Европейских игр. Она вызывает очень большой интерес. Студенческая деревня – это гордость и системы образования, и гордость страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Тему вторых Европейских игр мы продолжаем обсуждать с гостями студии Новости «24 часа» на СТВ. К нам присоединился министр образования Беларуси...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)