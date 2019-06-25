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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
26.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. Он утонул, сообщает
«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», – написал администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин.
По информации портала, Аркадий Ивановский погиб 24 июня. Прощание с ним состоится в Минске 26 июня в ритуальном зале на улице Ольшевского.
Аркадий Ивановский родился в 1959 году в Беларуси. После окончания учебы, в 1980-х годах работал в различных коллективах и филармониях. В 1996 году пришел в ансамбль «Песняры». Ивановский выступал ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива. С 2004 года занимался преподавательской деятельностью.
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По предварительной информации, гитарист утонул.
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