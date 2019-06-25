Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погиб гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский. Он утонул, сообщает Спутник Беларусь со ссылкой на знакомых Аркадия.

«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист «Песняров» до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», – написал администратор форума поклонников «Песняров» Олег Верещагин.

По информации портала, Аркадий Ивановский погиб 24 июня. Прощание с ним состоится в Минске 26 июня в ритуальном зале на улице Ольшевского.

Аркадий Ивановский родился в 1959 году в Беларуси. После окончания учебы, в 1980-х годах работал в различных коллективах и филармониях. В 1996 году пришел в ансамбль «Песняры». Ивановский выступал ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива. С 2004 года занимался преподавательской деятельностью.