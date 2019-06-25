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Каспаров о возвращении России в ПАСЕ: Капитуляция хуже мюнхенской

26.06.2019 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гарри Каспаров, российский оппозиционер и экс-чемпион мира по шахматам, прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), выругавшись матом.

Как передает replyua.net, на своей странице в Twitter он написал пост, в котором послал немецких дипломатов, поддержавших возвращения РФ. 

«От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы на...», – написал россиянин.

Таким образом Каспаров прокомментировал слова министра иностранных дел Германии Гайко Мааса, который назвал возвращение РФ в организацию «хорошей новостью для гражданского общества России». 

«Умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда», - пишет Каспаров. 


Кроме того, он отметил, что «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия», пришел конец, а также напомнил, что «198 голландцев убиты Россией на MH17». 

«Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли столкнутся с нацистской военной машиной» – уверен Каспаров.

 
Теги: Новости
 
 
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Гарри Каспаров, российский оппозиционер и экс-чемпион мира по шахматам, прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ),...
 
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