Каспаров о возвращении России в ПАСЕ: Капитуляция хуже мюнхенской

replyua.net , на своей странице в Twitter он написал пост, в котором послал немецких дипломатов, поддержавших возвращения РФ. Как передает, на своей странице в Twitter он написал пост, в котором послал немецких дипломатов, поддержавших возвращения РФ.





«От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы на...», – написал россиянин.





Гайко Мааса, который назвал возвращение РФ в организацию «хорошей Таким образом Каспаров прокомментировал слова министра иностранных дел Германиикоторый назвал возвращение РФ в организацию «хорошей новостью для гражданского общества России».





«Умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда», - пишет Каспаров.









Кроме того, он отметил, что «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия», пришел конец, а также напомнил, что «198 голландцев убиты Россией на MH17».





«Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли столкнутся с нацистской военной машиной» – уверен Каспаров.