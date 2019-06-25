







Заявление он сделал на Госсовете по развитию сети автодорог. По его словам, 85 регионов – это слишком много. Он считает, что 40 губерниями по пять миллионов человек в каждой управлять было бы легче.





Для сокращения числа субъектов политик призвал для начала объединить Москву с Подмосковьем. Он отметил, что москвичи нередко отдыхают области, а ее жители часто работают в столице. Несмотря на это, они имеют разный статус и органы управления.





«Мне кажется, нужно убрать <…> Такого деления – область/город – нет нигде в мире», – подчеркнул парламентарий. Заодно он призвал объединить Санкт-Петербург с Ленобластью и начать называть город «по-русски» – Петроградом.







