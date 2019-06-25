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Законспирировались? Перед Евроиграми со здания военной контрразведки исчезли таблички

26.06.2019 19:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Со здания военной контрразведки на улице Интернациональной в Минске исчезли таблички (на белорусском и русском языках). Теперь около входа в здание нет указания, какое учреждение там находится.
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было раньше

Интернет-пользователи выдвигали версию, что сделано это "в целях секретности", так как на время проведения II Европейских игр ожидался приезд в белорусскую столицу многочисленных иностранных туристов. Действительно ли это так?

Официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси Андрей Ярош рассказал Еврорадио, что ни с какой секретностью исчезновение таблички не связано: "Она [табличка] демонтирована в связи с восстановлением ее внешнего вида. Там был ряд дефектов, которые нужно было устранить".

Когда табличка военной контрразведки вновь появится на здании? В КГБ надеются, что "в самое ближайшее время".

 
Теги: Минск
 
 
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Со здания военной контрразведки на улице Интернациональной в Минске исчезли таблички (на белорусском и русском языках). Теперь около входа в здание нет указания,...
 
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