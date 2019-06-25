Законспирировались? Перед Евроиграми со здания военной контрразведки исчезли таблички

Интернет-пользователи выдвигали версию, что сделано это "в целях секретности", так как на время проведения II Европейских игр ожидался приезд в белорусскую столицу многочисленных иностранных туристов. Действительно ли это так?





Еврорадио , что ни с какой секретностью исчезновение таблички не связано: "Она [табличка] демонтирована в связи с восстановлением ее внешнего вида. Там был ряд дефектов, которые нужно было устранить". Официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси Андрей Ярош рассказал, что ни с какой секретностью исчезновение таблички не связано: "Она [табличка] демонтирована в связи с восстановлением ее внешнего вида. Там был ряд дефектов, которые нужно было устранить".





Когда табличка военной контрразведки вновь появится на здании? В КГБ надеются, что "в самое ближайшее время".