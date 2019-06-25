|
Законспирировались? Перед Евроиграми со здания военной контрразведки исчезли таблички
Источник материала: Партизан
Со здания военной контрразведки на улице Интернациональной в Минске исчезли таблички (на белорусском и русском языках). Теперь около входа в здание нет указания, какое учреждение там находится.
было раньше
Интернет-пользователи выдвигали версию, что сделано это "в целях секретности", так как на время проведения II Европейских игр ожидался приезд в белорусскую столицу многочисленных иностранных туристов. Действительно ли это так?
Официальный представитель Комитета госбезопасности Беларуси Андрей Ярош рассказал
Когда табличка военной контрразведки вновь появится на здании? В КГБ надеются, что "в самое ближайшее время".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Со здания военной контрразведки на улице Интернациональной в Минске исчезли таблички (на белорусском и русском языках). Теперь около входа в здание нет указания,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)