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«Думаю, что опозорился». Гуштын - о проигрыше чемпиону по прозвищу Русский Танк в схватке за финал

26.06.2019 21:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский борец Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг) в полуфинале II Европейских игр уступил россиянину Абдулрашиду Садулаеву по прозвищу Русский Танк — 0:6. Это пятое поражение Гуштына от именитого соперника. В эксклюзивном интервью SPORT.TUT.BY Саша назвал поражение позором, рассказал о полученной травме голеностопа и желании поднять себе настроение в схватке за бронзовую медаль.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

— Расстроился, расстроился, расстроился, — описывает чувства после схватки Гуштын. — Не так хотелось, чтобы все закончилось. Чуть-чуть не доработал. В схватке с Садулаевым в апреле в финале чемпионата Европы мог добавлять, но не выложился. А тут — не знаю. Надо отойти от поражения, а потом мы с тренером проанализируем, поищем ответ на вопрос, почему я проиграл. Проиграл, значит, надо еще больше тренироваться. 27 июня у меня будет схватка за третье место. Надеюсь реализоваться на сто процентов. В соперниках — дагестанец, представляющий Македонию. Будет нелегко. Будем бороться.

— Не считаешь ли ты, что встреча с Садулаевым в полуфинале — не самый лучший исход для тебя?

— Ни капельки. Я думал в духе: «Ой, да почему в полуфинале? Почему не в финале?» Как я вам говорил в интервью в мае, чтобы войти в историю, надо выигрывать у сильных оппонентов вне зависимости от того, в финале встречаешься с ними или нет. Можно остаться навсегда вторым-третьим, выигрывая у слабых и проигрывая сильнейшим. Ну да, ты был третьим — и все. А если станешь выигрывать сам, то и думать о тебе будут иначе.

— В прошлый раз судьбу твоей схватки с Садулаевым решил его опыт, когда он выкарабкался из сложной ситуации. Что, по-твоему, теперь вышло на первый план?

— Не знаю. Он мне все хотел пробить руку. Я зациклился на этом, не хотел позволить ему сделать это. Он пробивает в руку, а потом проходит в корпус… Я не думал о том, как атаковать, а все беспокоился о руке. Он доказал, что сильнее. В какой раз я с ним боролся? В пятый! Каждый раз он побеждает. Значит, так должно быть. Мне надо работать, работать, работать.

— Пятый и шестой баллы Садуалев заработал на том, что вытеснил тебя за пределы ковра. Как счет стал 0:4?

— Я пропустил прием в ногу — на этом он получил 2 балла. Потом он вышел наверх и накрутил меня в партере — еще 2 балла. Честно сказать, не понял, как я пропустил. Надо будет пересмотреть схватку. Да, проиграл, но я все равно буду стремиться победить его.

— Рад ли ты, несмотря на поражение, что еще раз проверил себя на уровне Садулаева?

— Да, конечно. Это опыт. Главные старты еще впереди. В сентябре — чемпионат мира, там и обор на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Может, меня Господь готовит к чему-то большему. Не хочет, чтобы я нос кверху задирал. Нужно сосредоточиться на завоевании олимпийской лицензии «на мире». На все воля Божья. Некого судить в поражении. У Садулаева две руки и две ноги, как и у меня. Просто на данный момент я слабее. Буду тренироваться.

— Как ты готовился к Европейским играм в Минске?

— Съездил во Владикавказ на сборы. Там сколько хочешь спарринг-партнеров. Проиграл Садулаеву не потому, что где-то недоработал, нет. Просто пока я слабее действующего чемпиона мира и Европы. Ничего, буду и дальше работать и стремиться победить его в будущем.

— Из-за чего больше переживаешь: из-за самого факта поражения или из-за допущенных ошибок?

— Из-за того, что все это дома. Очень хотелось достойно выступить, не опозориться. Болельщики, друзья, друзья в соцсетях — все поддерживали меня. Верили в меня.

— А ты что, думаешь, что опозорился?

— Думаю, что да. Проиграл. Успокаивает только то, что, видимо, так должно быть. Так Господь распорядился.

— Ну ты даешь! Проиграл самому сильному борцу, «Русскому Танку», и говоришь про какой-то позор?!

— Ну и что, что он самый сильный? Я тренируюсь не для того, чтобы проигрывать самым сильным. На это не смотрю, у меня свои задачи.

— После схватки тебе потребовалась медицинская помощь. Что беспокоит? Голеностоп?

— Хрустнуло что-то в левом голеностопе, да. Пока чуть-чуть болит. Травма — не оправдание для моего поражения. Она получена в конце борьбы.

— По-твоему, это грязный прием Садулаева привел к травме?

— Не стал бы называть его грязным. Так получилось. Бывает. Это борьба.

— Перед финалом чемпионата Европы у тебя тоже было легкое повреждение.

— Там был больше испуг, чем повреждение. А сейчас был хруст. Надеюсь, боль не помешает мне.

— В борьбе за бронзу, получается, ты будешь на обезболивающих, так?

— Конечно. При любом раскладе буду бороться. Я не из тех, кто может закосить. Тем более выступаю дома. Хоть какой-то утешительный приз, надеюсь, достанется мне, чтобы хоть как-то поднять себя настроение.

— Как проводишь время в период Европейских игр?

— В деревне особенно не распыляюсь. Тренировка, соревнования, комната, столовая — вот где я бываю. Организация хорошая. Все на уровне, продумано до мелочей: такси, все дела. Волонтеры — молодцы. Они, кстати, тоже все спортсмены-борцы. Понимают нас, так как мы варимся в одном котле. Что-что, но волонтеры — воспитанные, доброжелательные люди. Да и ребята из других команд тоже. Все на позитиве. Питание хорошее. В очередь за белорусскими блюдами всегда выстраивается большая очередь, причем много иностранцев. Готовят в деревне по-домашнему. Мне нравятся борщ — он очень вкусный, и блины. Но, вы не подумайте, я не разъедаюсь, держу вес. Ем в меру.

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Теги: Минск
 
 
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Это пятое поражение Гуштына от именитого соперника. В эксклюзивном интервью SPORT.TUT.BY Саша назвал поражение позором, рассказал о полученной травме голеностопе и...
 
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