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Делегация Украины ушла из зала заседаний ПАСЕ

26.06.2019 19:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Украинская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду после полного подтверждения полномочий российской делегации в Ассамблее.

После голосования делегация Украины в полном составе собралась в центре зала пленарного заседания и объявила, что выходит из зала. После этого заседание ПАСЕ было прервано.

Члены делегации украинской прокричали на английском языке: "Мы покидаем заседание".

"Права русских не ограничили, однако борьба не закончена. Думаю, из этой ситуации мы все должны сделать выводы и построить план развития нашей страны, исходя из собственных интересов", - написал один из членов украинской делегации, народный депутат Украины(фракция "Народный фронт") Георгий Логвинский на своей странице в соцсети Фейсбук в среду после демарша.

"Мы будем дальше бороться до полной победы, и у нас с вами все получится! Мы покидаем зал в знак протеста и продолжаем борьбу", - добавил украинский депутат.

Как сообщалось, 25 июня украинская делегация в ПАСЕ обратилась к украинским власам с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

Член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко (фракция "БПП") в соцсети Фейсбук дал такие формулировки решения украинской делегации в ПАСЕ: "1 Мы прекращаем своё участие в работе сессии ПАСЕ, кроме вопросов оспаривания полномочий российской делегации. 2 Мы обращаемся к Верховной Раде срочно рассмотреть вопрос прекращения участияукраинской делегации в работе ПАСЕ. 3. Мы обращаемся к президенту и МИДу Украины, необходимо срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

 
 
 
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Украинская делегация покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду после полного подтверждения полномочий российской делегации в...
 
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