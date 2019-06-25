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Россия вернет долг ПАСЕ - Кисляк

26.06.2019 19:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, вопрос о периоде и о размере траншей будет определять Минфин, сказал замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк после подтверждения полномочий делегации РФ без ограничений.

"Мы будем возвращать (долг), но в какой период, какими траншами - это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - сказал Кисляк "Интерфаксу".

Ранее позиция РФ заключалась в том, что вопрос о долге будет обсуждаться только после восстановления полномочий РФ в ПАСЕ.

Отвечая на вопрос о том, будет ли это только оплата взноса за текущий год или это будет и долг за предыдущие годы, Кисляк пояснил, что речь идет о всем долге.

 
 
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Россия будет возвращать долг перед ПАСЕ, вопрос о периоде и о размере траншей будет определять Минфин, сказал замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей...
 
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