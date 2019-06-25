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Горки в Минске: наши люди на Европейских играх
26.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Минске с размахом продолжаются II Европейские игры. Своими фотографиями со спортивного праздника поделились наши читатели.
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В Минске с размахом продолжаются II Европейские игры. Своими фотографиями со спортивного праздника поделились наши читатели. View this post on Instagram A post shared by...
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