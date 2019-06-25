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Оранжевый уровень опасности. В Беларуси 27 июня обещают град и дождь

26.06.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Град и дожди обещают нам синоптики и на 27 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности. В Беларуси 27 июня обещают град и дождь

В стране объявлен оранжевый уровень опасности. И кстати, впервые 26 июня наша студия работает в дождь. Но как принято говорить: матч состоится в любую погоду.  

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Новости Беларуси. Град и дожди обещают нам синоптики и на 27 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В стране объявлен оранжевый уровень...
 
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