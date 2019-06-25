Оранжевый уровень опасности. В Беларуси 27 июня обещают град и дождь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Град и дожди обещают нам синоптики и на 27 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





В стране объявлен оранжевый уровень опасности. И кстати, впервые 26 июня наша студия работает в дождь. Но как принято говорить: матч состоится в любую погоду.