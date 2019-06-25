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Оранжевый уровень опасности. В Беларуси 27 июня обещают град и дождь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Град и дожди обещают нам синоптики и на 27 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В стране объявлен оранжевый уровень опасности. И кстати, впервые 26 июня наша студия работает в дождь. Но как принято говорить: матч состоится в любую погоду.
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Новости Беларуси. Град и дожди обещают нам синоптики и на 27 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В стране объявлен оранжевый уровень...
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