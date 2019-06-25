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Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее

26.06.2019 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее

Несколько десятков картин выполненных как маслом, так и в технике графики, рассказывают зрителю о тяжелом военном времени. Фронтовые дороги, землянки, штурм городов. Главные герои – простые люди белорусских деревень, которые познали весь ужас оккупации, но при этом выстояли и сделали все, чтобы приблизить День Победы.

Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее

Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народной славы:
Когда началась война, Петру было всего 6 лет. Многое, что мы с вами видим на этих картинах, художник знает не понаслышке. В своих работах художник пеередает весь ужас войны.

Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее

Картины художника выставлялись в Беларуси не раз. Многие сейчас находятся в частных коллекциях по всему миру.

Люди в материале: Татьяна Писарчик
 
 
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Новости Беларуси. Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несколько десятков картин...
 
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