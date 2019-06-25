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Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Несколько десятков картин выполненных как маслом, так и в технике графики, рассказывают зрителю о тяжелом военном времени. Фронтовые дороги, землянки, штурм городов. Главные герои – простые люди белорусских деревень, которые познали весь ужас оккупации, но при этом выстояли и сделали все, чтобы приблизить День Победы.
Татьяна Писарчик, главный хранитель фондов Мядельского музея народной славы:
Картины художника выставлялись в Беларуси не раз. Многие сейчас находятся в частных коллекциях по всему миру.
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Новости Беларуси. Выставка художника Петра Гривусевича открылась в Мядельском музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Несколько десятков картин...
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