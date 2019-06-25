﻿ II Европейские игры. Минск. Дневник 3. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

26.06.2019 13:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

«Компоненты высоких технологий привлекают»: что говорят туристы о Минске

Новости Беларуси. Вторые Европейские игры объединяют города и страны. Минск гостеприимно встретил огромное количество иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

На время проведения форума для болельщиков действует безвизовый режим. И уже известно, что с момента его введения нашу страну посетили 230 тысяч зарубежных гостей. Причем многие пересекали границу по билету на соревнования. География стран, из которых прибыли туристы, обширная. В этом убедилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Вторые Европейские игры. Неудивительно, что встретить иностранных гостей в городах сегодня проще простого, и тем более в столице.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Здравствуйте! Вітаемо! Buenas días! Dzień dobry! Сегодня улицах Минска можно встретить представителей разных национальностей. Для белорусов это еще и возможность подтянуть знание языков, а для туристов – узнать нашу культуру еще ближе.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Ежедневно от городской ратуши стартуют десятки экскурсий. Мы с легкостью присоединяемся к этому многонациональному десанту. В нашей команде поляки, голландцы, немцы, латвийцы, китайцы и даже жители Сейшельских островов.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Рафа Андерс проделал путь в 7000 километров. Фото за фото минских улочек пополняют его архив. И с каждым шагом по столице у менеджера по финансовым инвестициям растет интерес к Беларуси.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Рафа Андерс, турист (Сейшельские острова):
Люди прекрасные, гостеприимные. Очень дружелюбные, говорят и на английском, и на немецком. Очень чисто. Компоненты высоких технологий привлекают. Тут, оказывается, столько всего изобретено. Много технологий, большое будущее у городов.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Учитель японского языка и математики из Шанхая проводит отпуск именно в Беларуси. Следит за спортивными событиями. В планах много экскурсий по Минску и Бресту. О крепких белорусско-китайских отношениях говорят все чаще, пришло время знакомиться ближе. Тем более что страны уже объединил общий проект «Великий камень».

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Джен Ванг, турист (Китай):
Я видел большой бигборд «Великий камень». Слышал об этом проекте, к сожалению, пока еще не был там. Да, Беларусь находится в центре Европы, в этом большое ваше преимущество: из Китая в том числе идет много товаров, много туристов приезжает к вам. Очевидно, перспектива у проекта есть.

В эти дни туристы не забывают и еще об одной важной для Беларуси дате – 75-летии освобождения страны.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

Лилия Орлова, туристка (Россия):
Вчера Хатынь посетили. Тяжелая была немножко экскурсия – сколько деревень было сожжено, сколько восстановлено. Просто слышали слово «Хатынь», а что оно такое на самом деле узнали только вчера подробно.

II Европейские игры. Минск. Дневник 3

В конце экскурсии все уже знают друг друга. Обмениваются телефонами, приглашают к себе в гости и благодарят Беларусь за то, что объединила.



Новости 24 часа

«Всё, что мы делаем, – делаем не для красивой картинки в социальных сетях»: Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников

Оранжевый уровень опасности. В Беларуси 27 июня обещают град и дождь

«Компоненты высоких технологий привлекают»: что говорят туристы о Минске

Улькяр Алиева о белорусской косметике: «Недорого, в плане качества превосходит многие именитые бренды»

Игорь Карпенко: «Студенческая деревня – это гордость и системы образования, и гордость страны»

«Мы в восторге от экскурсии». Болельщики II Европейских игр посетили «Линию Сталина»

Белорус Юрий Щербацевич завоевал серебро II Европейских игр

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Компоненты высоких технологий привлекают»: что говорят туристы о МинскеНовости Беларуси. Вторые Европейские игры объединяют города и страны. Минск гостеприимно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы впечатлили переехавшего в Минск российского банкира. Хотите узнать чем?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика