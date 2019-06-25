Лукашенко поздравил Марину Литвинчук и Ольгу Худенко с золотом Европейских игр

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по гребле на байдарках и каноэ Марину Литвинчук и Ольгу Худенко с завоеванием золотой медали II Европейских игр в байдарке-двойке на 500 м, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Вы показали отличную готовность и нацеленность на максимальный результат. Ни на секунду не позволили соперницам усомниться в вашем подавляющем преимуществе", - говорится в поздравлении.

"Так держать!" - напутствовал глава государства. Он пожелал спортсменкам таких же уверенных, ярких побед и в других гонках Европейских игр.