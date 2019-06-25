Все задержанные 21 июня участники беспорядков в Тбилиси освобождены, объявили на митинге

Источник материала: Интерфакс

На проходящей в Тбилиси акции протеста сообщили, что все задержанные в ночь на 21 июня участники столкновений перед зданием парламента освобождены.

"Это наша еще одна победа. Мы требовали от властей освобождения задержанных, и они выполнили это наше требование. У нас осталось одно требование - отправить в отставку министра внутренних дел. И мы этого обязательно добьемся выполнения этого требования", - заявил на акции ее ведущий Шота Дигмелашвили.

В настоящее время на площади перед парламентом находятся около пяти тысяч человек.

Поздно вечером 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.