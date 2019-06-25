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Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр

26.06.2019 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков проводит время на центральной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр
Она располагается за окнами нашей выездной студии в кинотеатре «Москва». Корреспондент Вадим Смоляк готов передать атмосферу. Он выходит на прямую связь со студией. Вадим, добрый вечер! Дождь не испортил настроение?

Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр

Вадим Смоляк, СТВ:
Его ждали с самого утра, и вот он, наконец, пошел. Я говорю о дожде. На фан-зонах было очень жарко и приходилось охлаждаться другими способами: в ход шли квасы, напитки других стран. Инострнанцы приехали к нам, чтобы попробовать белорусскую кухню, мы в свою очередь пробуем блюда Грузии, Израиля и других стран.

Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр

Очень вкусно все. Пробуем разную кухню, на очереди сладости.

Сегодня покупают болшьше сладости. А вечером будут покупать шаурму.

Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр

Новостью дня была вольная борьба, которая продолжилась борьбой иранской – зурхане. Очень интересно смотреть, как они работают со снарядами: вес некоторых может достигать десятка килограммов.

Саджод Мусави, чемпион мира по зурхане:
Мы очень горды показать белорусам наш национальный вид спорта. Это смесь борьбы и силовых тренировок. Спасибо Федерации борьбы Беларуси за приглашение выступить перед публикой II Европейских игр.

Подробности в видеоматериале.

Люди в материале: Саджод Мусави
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков проводит время на центральной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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