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Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков проводит время на центральной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вадим Смоляк, СТВ:
Очень вкусно все. Пробуем разную кухню, на очереди сладости.
Сегодня покупают болшьше сладости. А вечером будут покупать шаурму.
Новостью дня была вольная борьба, которая продолжилась борьбой иранской – зурхане. Очень интересно смотреть, как они работают со снарядами: вес некоторых может достигать десятка килограммов.
Саджод Мусави, чемпион мира по зурхане:
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Атмосфера праздника в любую погоду. Как гости проводят время на центральной фан-зоне II Европейских игр
Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков проводит время на центральной фан-зоне II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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