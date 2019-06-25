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В Беларуси депутаты приняли поправки в «закон об отсрочках». Рассказываем подробности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отсрочку от призыва для продолжения образования будут предоставлять только один раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Палата представителей 26 июня приняла в первом чтении поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Речь идет о так называемом «законе об отсрочках». Кроме того, тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на госслужбу, в МВД и МЧС. Какие еще нововведения ожидают белорусских призывников – узнавал Евгений Поболовец.
Евгений Поболовец, СТВ:
Казалось бы, незначительные поправки в законе, казалось бы, логичные пояснения депутатского корпуса, но вопросов не становится меньше. Это и понятно: тема волнует если не каждого, то многих белорусов. Смогу ли я поступить в ВУЗ после школы или сначала придется отслужить? А если не отслужу, говорят, мне запретят выезд из страны? Депутаты стойко, но настойчиво поясняют: изменения незначительные и к серьезным потрясениям не приведут.
Игорь Мартынов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
То есть и магистратуру закончить, и второе высшее получить можно, как и ранее. Но теперь – после службы в армии. Отсрочка дается лишь раз, и это главное изменение в законе. По сути, выполняется социальный стандарт по доступности права на образование, если хотите. И устраняется перекос: количество отсрочек по некоторым позициям было аномально большим.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук:
Игорь Марзалюк мае рацыю. В свое время он сам прямо со студенческой скамьи ушел в армию, затем вернулся и закончил ВУЗ с красным дипломом. Долг родине не стал камнем преткновения и при подготовке докторской диссертации. На этот момент особенно обращают внимание депутаты. Армия не является препятствием в жизни или пустой тратой времени.
Никита Лопатко, студент физического факультета БГУ:
Никите 22, и он уже отслужил и продолжает обучение. Хочет стать физиком-ядерщиком. И здесь еще одно новшество вспоминаем. Если парень здоров, но скрывался и не отслужил, то призывная комиссия сделает отметку в военном билете. И с ней в МВД, МЧС или на госслужбу в будущем уже не возьмут. Выезд за границу уклонистам ограничивали и раньше, сохранится это и сейчас.
А теперь о пряниках. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, и от распределения потом освободят, и деньги за учебу в бюджет возвращать не попросят. Сохраняется служба в резерве для талантливых в науке призывников. И по учебе за рубежом – отсрочка будет у тех, кто поступал в иностранный ВУЗ по направлению государства. К примеру, в Москве учат языкам хинди и урду, а в Беларуси – нет.
Для чего вводятся все эти меры, догадаться не трудно. В 2018 году в белорусскую армию призвали лишь 10 тысяч парней. Отсрочку получили 37 тысяч – почти в четыре раза больше. А между тем, за 10 лет призывников стало меньше в два раза. Демография: в «голодные» 90-е многим семьям было не до рождения детей. И если сегодня не принимать мер, завтра белорусская армия банально не досчитается призывников.
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Новости Беларуси. Отсрочку от призыва для продолжения образования будут предоставлять только один раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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