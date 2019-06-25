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Али Шабанов о серебре на II Европейских играх: «Немного неправильно тактику поставил»
Источник материала: СТВ
Новости Белруси. Второй день и первая медаль. Отличный ход взяли белорусские борцы, представители вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Али Шабанов в весовой категории до 86 килограммов оформил выход в финал накануне, и, следовательно, гарантировал себе как минимум серебро. Впрочем, вряд ли второе место было пределом его мечтаний.
Али Шабанов, серебряный призер II Европейских игр 2019 года:
Немного неправильно тактику поставил. Так получилось, что проиграл. Очень обидно, конечно, хотелось завоевать золотую медаль. Столько готовились, целенаправленно готовились к Европейским играм. У себя дома, много болельщиков. Сегодня не в нашу сторону, в следующий раз, думаю, будет лучше. Поддерживали все, переживали. Ответственность была.
Ну что делать, так получилось – сегодня Бог не на моей стороне. В следующий раз, думаю, все в лучшую сторону обернется. Сейчас будет лицензионный чемпионат мира, буду отыгрываться. Надеюсь, что поедем и завоюем лицензию на Олимпийские игры.
Была 26 июня надежда на Азамата Нурикова. Он оспаривал бронзу в весе до 74 килограммов. Но схватка не задалась. Представитель Грузии провел прием, которые судьи оценили на 3 балла. Наш борец приложил максимум усилий, чтобы нивелировать отставание, однако ничего путного не получилось. В итоге поражение 3:8.
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Новости Белруси. Второй день и первая медаль. Отличный ход взяли белорусские борцы, представители вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Али Шабанов в...
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