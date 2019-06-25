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II Европейские игры в Минске. По итогам 26 июня в копилке белорусов 45 медалей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже 45 раз наши атлеты поднимались на пьедестал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В копилке белорусов 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых медалей. Больше лишь у представителей России. В пятерке сильнейших также Грузия, Украина и Италия.
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Новости Беларуси. Уже 45 раз наши атлеты поднимались на пьедестал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке белорусов 15 золотых, 11 серебряных и 19...
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