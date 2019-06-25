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II Европейские игры в Минске. По итогам 26 июня в копилке белорусов 45 медалей

26.06.2019 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже 45 раз наши атлеты поднимались на пьедестал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. По итогам 26 июня в копилке белорусов 45 медалей

В копилке белорусов 15 золотых, 11 серебряных и 19 бронзовых медалей. Больше лишь у представителей России. В пятерке сильнейших также Грузия, Украина и Италия.

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Новости Беларуси. Уже 45 раз наши атлеты поднимались на пьедестал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В копилке белорусов 15 золотых, 11 серебряных и 19...
 
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