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Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

26.06.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чего нам ждать от соревновательного четверга? 27 июня будет сверхнасыщенным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более подробно – в видеоматериале.

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Седьмой день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

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Новости Беларуси. Чего нам ждать от соревновательного четверга? 27 июня будет сверхнасыщенным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Более подробно – в...
 
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