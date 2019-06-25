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Какие продукты белорусы покупают летом чаще всего

26.06.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мороженое, квас, фрукты, овощи и ягоды составили пятерку самых популярных продуктов летом у белорусов. С наступлением жаркого сезона их производители резко увеличивают продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ни удивительно, но мороженое в этом топе только на втором месте. Его потребление, хоть и значительно растет, но все же немного уступает квасу. Только в столице в летний день этого напитка выпивают до 65 тысяч литров. Замыкает тройку лидеров белорусская черешня, основные продажи которой начинаются ближе к июлю. Четвертую строчку занял арбуз, а на пятой расположился огурец – его продажи летом взлетают как минимум в четыре раза.

Больше новостей экономики за 26 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Мороженое, квас, фрукты, овощи и ягоды составили пятерку самых популярных продуктов летом у белорусов. С наступлением жаркого сезона их...
 
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