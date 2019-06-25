ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Примерно треть бензина на украинском рынке произведено в Беларуси

26.06.2019 22:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Примерно каждый третий литр автомобильного топлива на украинском рынке произведен на белорусских НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года наши предприятия отгрузили соседям уже около 850 тысяч тонн дизеля и более 125 тысяч тонн бензина. Важно то, что при снижении количества поставляемой продукции растет выручка. К примеру, по итогам 2018 года поставки уменьшились на 12 %, а в денежном выражении экспорт увеличился на 15 %.

Больше новостей экономики за 26 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Примерно каждый третий литр автомобильного топлива на украинском рынке произведен на белорусских НПЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новости экономики за 26.06.2019
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика