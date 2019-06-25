Новости экономики за 26.06.2019

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зачем крупной китайской компании наш березовый сок, и каким продуктам белорусы отдают предпочтение летом? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ГОМСЕЛЬМАШ» ПОСТАВИТ В КИТАЙ МАШИНОКОМПЛЕКТЫ ЕЩЕ НА $ 1,5 МЛН

Гомсельмаш закрепляется на китайском рынке. Подписан контракт, согласно которому завод в течение года поставит в Поднебесную партию машинокомплектов кормоуборочных комбайнов на общую сумму более 1,5 миллионов долларов.





Собирать их будут на белорусско-китайском предприятии в городе Хандан. На днях там запустили новый производственный корпус и получили уже полутысячный (с момента создания СП) белорусский комбайн.

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