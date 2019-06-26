Молодая мама-чемпионка в лодке и веселые лучники. Лучшие фотографии 6-го дня на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко в начале года впервые за шесть лет сели вместе в лодку — и на выходе золото на крупном домашнем старте . А ведь Марина — молодая мама. Ее сынишке всего год и пять месяцев. Еще один байдарочник Олег Юреня принес стране бронзовую медаль. События на гребном канале, а также состязания в стрельбе из лука вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам шестого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

















































Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

































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