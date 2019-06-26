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Молодая мама-чемпионка в лодке и веселые лучники. Лучшие фотографии 6-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко в начале года впервые за шесть лет сели вместе в лодку — и на выходе
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
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