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Молодая мама-чемпионка в лодке и веселые лучники. Лучшие фотографии 6-го дня на Европейских играх

26.06.2019 23:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Байдарочницы Марина Литвинчук и Ольга Худенко в начале года впервые за шесть лет сели вместе в лодку — и на выходе золото на крупном домашнем старте. А ведь Марина — молодая мама. Ее сынишке всего год и пять месяцев. Еще один байдарочник Олег Юреня принес стране бронзовую медаль. События на гребном канале, а также состязания в стрельбе из лука вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам шестого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY













Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY









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Теги: Минск
 
 
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События на гребном канале, а также состязания в стрельбе из лука вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам шестого соревновательного дня на II Европейских играх в...
 
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