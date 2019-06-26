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Соболенко совершила камбэк в матче против Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 4-й круг одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.
В драматичном матче 1/8 финала Арина Соболенко (№ 10 WTA) совершила камбэк и в трех сетах взяла верх над бывшей первой ракеткой планеты датчанкой Каролин Возняцки (№ 14 WTA) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.
В третьем сете Арина Соболенко уступала со счетом 1:4 и 2:5, но сумела отыграться — 5:5. После чего Возняцки снова вышла вперед (6:5), но белоруска перевела игру на тай-брейк, где все-таки дожала датчанку (7:5).
В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко станет 4-я ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов.
Напомним, что белоруска начала выступление в Истборне сразу со 2-го круга основной сетки. В матче 1/16 финала Арина Соболенко
Кроме того, в Истборне Арина Соболенко вместе с украинкой Даяной Ястремской выступит в парных соревнованиях. В стартовом матче их соперницами станут китаянка Шуай Чжан и австралийка Саманта Стосур.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 4-й круг одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.
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