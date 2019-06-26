Соболенко совершила камбэк в матче против Возняцки и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в 4-й круг одиночного разряда на травяном турнире в британском Истборне с призовым фондом 998 712 долларов.



Фото: Reuters

В драматичном матче 1/8 финала Арина Соболенко (№ 10 WTA) совершила камбэк и в трех сетах взяла верх над бывшей первой ракеткой планеты датчанкой Каролин Возняцки (№ 14 WTA) — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Соболенко — Возняцки — 2:6, 6:4, 7:6 (7:5) Эйсы: 3−5. Двойные ошибки: 7−10. Попадание первой подачи: 56%-55%. Выигрыш первой подачи: 63% (34 из 54) — 70% (42 из 60). Выигрыш второй подачи: 50% (21 из 42) — 41% (20 из 49). Реализация брейк-пойнтов: 33% (4 из 12) — 38% (5 из 13). Все выигранные очки: 50% (102 из 205) — 50% (103 из 205).

В третьем сете Арина Соболенко уступала со счетом 1:4 и 2:5, но сумела отыграться — 5:5. После чего Возняцки снова вышла вперед (6:5), но белоруска перевела игру на тай-брейк, где все-таки дожала датчанку (7:5).

В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко станет 4-я ракетка мира Кики Бертенс из Нидерландов.

Напомним, что белоруска начала выступление в Истборне сразу со 2-го круга основной сетки. В матче 1/16 финала Арина Соболенко в двух сетах взяла верх над Тамарой Зиданшек (№ 59 WTA) из Словении — 6:2, 6:3. Так она прервала серию из трех поражений в матчах одиночного разряда, начавшуюся 30 мая в 1/32 финала «Ролан Гаррос», где белоруска уступила американке Аманде Анисимовой.

Кроме того, в Истборне Арина Соболенко вместе с украинкой Даяной Ястремской выступит в парных соревнованиях. В стартовом матче их соперницами станут китаянка Шуай Чжан и австралийка Саманта Стосур.