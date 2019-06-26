Белорусы завоевали еще четыре медали на «Европейских играх»

Шестой день II Европейских игр принес белорусским спортсменам еще 4 награды, из которых одна высшей пробы.

Единственное сегодняшнее «золото» для белорусов завоевали Ольга Худенко и Марина Литвинчук, которые выиграли финальный заезд байдарок-двоек на 500 м.

Кроме того, белорус Олег Юреня занял третье место в гребле на байдарках и каноэ.

В решающем заезде на 1000 м на гребном канале в Заславле белорус отстал от победителя более чем на секунду - +1,355 сек. Первое место у Балинта Копаса из Венгрии - 3 мин. 30,96 сек., а серебряным призером стал Фернандо Пимента из Португалии - +0,112 сек, передает БелТА.

"Заездом доволен, не так часто попадаю на пьедестал именно на 1 тыс. м, но надо было выкладываться по полной. Каждый старт дома - большая ответственность. От тебя ждут побед, медалей, и гребцы не должны разочаровать болельщиков", - отметил спортсмен.

Юрий Щербацевич стал серебряным призером на турнире по пулевой стрельбе. В финале белорус до последнего сражался с российским стрелком Сергеем Каменским, но не смог его обойти. «Бронза» в активе венгра Иштвана Пени.

Борец вольного стиля Али Шабанов (весовая категория 86 кг) завоевал серебряную награду. В поединке за золотую медаль белорусский борец встретился с россиянином Дауреном Куруглиевым, проиграв оппоненту со счетом 2:3.