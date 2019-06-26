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А где ажиотаж на трибунах? Чиновник заявил, что по безвизу для Евроигр в страну въехало 230 тысяч иностранцев

26.06.2019 22:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С момента действия безвизового въезда для болельщиков II Европейских игр границу Беларуси пересекли 230 тыс. иностранцев. Об этом в программе "II Европейские игры. Информационный канал" на телеканале "Беларусь 1" рассказал заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич.

"Мы получаем статистику от Госпогранкомитета каждый день и сейчас видим, что за 15 дней в Беларусь заехало именно через пункты пропуска более 230 тыс. человек, в том числе и люди с билетами", - проинформировал он. 

По информации туристических фирм, люди едут централизованно, покупают целые турпакеты, куда входит и посещение спортивных мероприятий.

По прошлогоднему прогнозу предполагалось, что Беларусь посетит порядка 30 тыс. иностранных болельщиков. "Этот форум уникален для Беларуси, мы тогда поосторожничали. Уже сейчас, на экваторе мероприятия, можем сказать, что их будет больше", - отметил представитель Минспорта.

Присутствие иностранных туристов заметно не только в столице. Они активно посещают комплексы в Мире и Несвиже, Беловежскую пущу, утверждает чиновник. 

"Сейчас там столько туристов, что, по той информации, которую мы получаем, они вынуждены продлевать режим своей работы и выводить новых людей, чтобы обеспечить количество экскурсий, которые требуются. К примеру, в мае в Несвиже находилось по 5-6 тыс. человек в день, сейчас цифра больше. Мы идем на рекорды", - резюмировал Виталий Грицевич.


В Беларуси установлен безвизовый въезд с 10 июня по 10 июля 2019 года для иностранных туристов по аккредитационным картам или билетам на спортивные соревнования.

 
 
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С момента действия безвизового въезда для болельщиков II Европейских игр границу Беларуси пересекли 230 тыс. иностранцев. Об этом в программе "II Европейские игры....
 
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