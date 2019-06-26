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Белорусский спортсмен о Евроиграх: Для гостей все, а для белорусов рулон туалетной бумаги не положат
Источник материала: Партизан
Бронзовый призер Европейских игр Олег Юреня в микст-зоне поделился мнением о соревнованиях.
«(Эти соревнования) в Беларуси не для белорусов, а для гостей. Нам не было известно ни сетки, ни жеребьевки. Никто ничего не мог выбрать. Может, другие страны знали, а у белорусов все наперекор. На машине нельзя никуда подъехать (имеется в виду «поближе к гребному каналу». — Прим).
Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон (туалетной) бумаги не положат. Это если быть откровенным. Но это, надеюсь, в интервью не попадет.
Принципиально было взять медаль именно для страны, чтобы популяризировать наш вид спорта в Беларуси. Многие комментаторы на интернет-просторах, а вы же знаете, какие комментарии пишутся… Очередной раз хочется показать, что гребля — это сильнейший вид спорта у нас. Один из сильнейших.
Мы заслуживаем уважения. Какими бы ни были баталии, антидопинговые или какие-то другие, мы честны перед самими собой. Всегда делаем с честью все, что происходит», – сказал Юреня.
Отметим, что слова, сказанные в микст-зоне, попадают «в эфир».
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Белорусский спортсмен о Евроиграх: Для гостей все, а для белорусов рулон туалетной бумаги не положат
Бронзовый призер Европейских игр Олег Юреня в микст-зоне поделился мнением о соревнованиях.
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