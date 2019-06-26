Белорусский спортсмен о Евроиграх: Для гостей все, а для белорусов рулон туалетной бумаги не положат

«(Эти соревнования) в Беларуси не для белорусов, а для гостей. Нам не было известно ни сетки, ни жеребьевки. Никто ничего не мог выбрать. Может, другие страны знали, а у белорусов все наперекор. На машине нельзя никуда подъехать (имеется в виду «поближе к гребному каналу». — Прим).





Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон (туалетной) бумаги не положат. Это если быть откровенным. Но это, надеюсь, в интервью не попадет.





Принципиально было взять медаль именно для страны, чтобы популяризировать наш вид спорта в Беларуси. Многие комментаторы на интернет-просторах, а вы же знаете, какие комментарии пишутся… Очередной раз хочется показать, что гребля — это сильнейший вид спорта у нас. Один из сильнейших.









Мы заслуживаем уважения. Какими бы ни были баталии, антидопинговые или какие-то другие, мы честны перед самими собой. Всегда делаем с честью все, что происходит», – сказал Юреня.





Отметим, что слова, сказанные в микст-зоне, попадают «в эфир».