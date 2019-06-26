﻿ Белорусский спортсмен о Евроиграх: Для гостей все, а для белорусов рулон туалетной бумаги не положат. 21.by
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Белорусский спортсмен о Евроиграх: Для гостей все, а для белорусов рулон туалетной бумаги не положат

26.06.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бронзовый призер Европейских игр Олег Юреня в микст-зоне поделился мнением о соревнованиях.

«(Эти соревнования) в Беларуси не для белорусов, а для гостей. Нам не было известно ни сетки, ни жеребьевки. Никто ничего не мог выбрать. Может, другие страны знали, а у белорусов все наперекор. На машине нельзя никуда подъехать (имеется в виду «поближе к гребному каналу». — Прим). 

Для гостей все, а для белорусов, думаю, рулон (туалетной) бумаги не положат. Это если быть откровенным. Но это, надеюсь, в интервью не попадет.

Принципиально было взять медаль именно для страны, чтобы популяризировать наш вид спорта в Беларуси. Многие комментаторы на интернет-просторах, а вы же знаете, какие комментарии пишутся… Очередной раз хочется показать, что гребля — это сильнейший вид спорта у нас. Один из сильнейших.


Мы заслуживаем уважения. Какими бы ни были баталии, антидопинговые или какие-то другие, мы честны перед самими собой. Всегда делаем с честью все, что происходит», – сказал Юреня.

Отметим, что слова, сказанные в микст-зоне, попадают «в эфир».

 
 
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Бронзовый призер Европейских игр Олег Юреня в микст-зоне поделился мнением о соревнованиях.
 
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