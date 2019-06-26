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Государство для народа: поляки до 26 лет не будут платить подоходный налог

26.06.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лица в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог, - следует из деклараций правительства и Министерства финансов Польши. Соответствующий проект принял Совет министров.

Заместитель министра финансов Польши Петр Новак заявил, что молодые люди ощутят действие этой налоговой льготы.

«Это довольно значительная льгота, поскольку, если посчитать, сколько денег ежегодно будет оставаться в ваших кошельках, то де-факто можно сказать, что, как минимум, так называемая тринадцатая зарплата. Если кто-то зарабатывает минимальную зарплату, то есть 2250 злотых без вычета налогов, то за год он сможет сэкономить более 1600 злотых. Это, практически, тринадцатая зарплата», - сказал вице-министр.

Политик добавил, что еще больше удастся сэкономить тем, кто зарабатывают больше: «Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет 4765 злотых, то за год в кошельке останется около 4600 злотых. Можно сказать, что это больше тринадцатой зарплаты. С этой точки зрения, это очень революционное изменение в нашей стране».


Налоговые льготы для лиц в возрасте до 26 лет были одним из пунктов так называемой пятерки Качиньского. Помимо прочего, в «пятерке» речь шла о расширении программы Семья 500 плюс на первого ребенка, выплате тринадцатой пенсии пенсионерам и создании локальных автобусных маршрутов.

 
 
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Лица в возрасте до 26 лет не будут платить подоходный налог, - следует из деклараций правительства и Министерства финансов Польши. Соответствующий проект принял...
 
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