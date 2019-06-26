"Эти деньги не вернутся никогда". В чем просчитался Лукашенко с Евроиграми?

Министр финансов Максим Ермолович рассказал в парламенте, что Беларусь потратила на Европейские игры 540 миллионов рублей. Вслед за другими чиновниками он заявил, что имиджевый эффект от проведения II Европейских игр может потом повлиять на экономические показатели, в частности, путем повышения инвестиционной привлекательности страны.





Экономисты объяснили, что здесь не так.





«Нет таких бизнесменов, которые принимают деловые решения исходя из того, что им понравились соревнования»

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил:





«Видимо, названная министром сумма более-менее близка к реальной. Раньше озвучивались гораздо более скромные суммы – 50 млн долларов, 150 млн. А теперь речь уже о 270 млн долларов. Нужны ли были Беларуси эти игры? Я думаю, что нет. Особенно с учетом тех экономических условий, в которых находится сейчас наша страна. Тем более выяснилось, что у белорусов невысокий интерес к этим Играм.





Когда народ запускают бесплатно, когда людей привозят из провинции – это значит, что интереса нет. При этом проблем минчанам создали достаточно много – и в транспортном сообщении, и в другом. Такие помпезные массовые мероприятия – любимое детище всех авторитарных режимов. Не удивительно, что первые Игры прошли в Азербайджане».





Лев Марголин не согласен с мнением, что проведение спортивного форума улучшит инвестиционную привлекательность страны. Он отметил, что для этого нужны две простые вещи, которые к сожалению, нынешняя власть обеспечить не может. Первое – легкость, доступность и прозрачность ведения бизнеса. Второе – защищенность.





«Если инвестор обратится к дипломатам своей страны, работающим в Беларуси, и спросит «могу ли я туда вложить деньги и быть увереным, что мой бизнес не отберут под каким-то предлогом?», а ему ответят «нет, к сожалению, мы гарантировать этого не можем», то можно провести хоть 10, хоть 100 Игр, на имидж страны это не повлияет. Нет таких бизнесменов, которые принимают деловые решения исходя из того, что им понравились соревнования в какой-то стране», – уверен экономист.





Кроме того, Марголин обратил внимание: на Евроиграх имиджевая сторона их проведения также поручена госорганам и те решают ее «со своей обычной кандовостью», организовывая ярмарки, где продается мало интересующее иностранцев.





На возврат какой части из вложенных в Евроигры 540 млн рублей можно надеяться? «Я думаю, что на очень небольшую часть. Может 10%, может 20%», – сказал экономист.





Он рассказал, благодаря каким доходам обычно окупаются крупные спортивные мероприятия. В них входит продажа билетов (они должны быть достаточно дорогие) на многотысячные арены, продажа телеправ и рекламного времени, деньги спонсоров. Ничего из перечисленного белорусские власти организовать на должном уровне не смогли.





«Рассчитывать на то, что туристы много потратят, тоже не приходится. Нет у нас такой индустрии, которая бы их раскошелила. Поэтому у меня не очень оптимистичные ожидания насчет того, что затраты на проведение Игр могут каким-то образом вернуться», – сказал Марголин.









«Мы не получили столько иностранных гостей, на сколько рассчитывали»

Экономист Борис Желиба в комментарии UDF.BY отметил, что количество потраченных денег на проведение спортивного форума не может не вызывать вопросы к властям.





«Может быть, у нас и меньше пошло расходов, чем в том же Баку, где на проведние I Европейских игр потратили по некоторой информации больше миллиарда долларов. Но вопрос остается: стоила ли игра свеч? Как показала практика, Игры оказались не такими представительными, как ожидалось. Мы не получили столько иностранных гостей, на сколько рассчитывали», – сказал Желиба.





Он обратил внимание и на то, что само спортивное наполнение оказалось и не очень существенным и впечатляющим для Европы: «Знаменитые спортсмены к нам не приехали».





«Любой пиар, конечно, несет какие-то положительные заряды, но не думаю, что после этих Игр к нам попрут инвесторы с западными передовыми технологиями. Уже сейчас ясно, что потраченные деньги не вернутся никогда. Евроигры и близко не окупились и не окупятся», – резюмировал экономист.