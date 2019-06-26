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В Венесуэле предотвращена попытка госпереворота - венесуэльский министр информации на пресс-конференции
Источник материала: Интерфакс
Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил журналистам в среду министр информации страны Хорхе Родригес.
По его словам, переворот планировался при участии Колумбии, Чили и США.
Родригес добавил, что в распоряжении военной прокуратуры Венесуэлы уже есть признательные показания некоторых заговорщиков.
К подготовке этого переворота имели отношение отставные военные. Они в частности получали деньги за разглашение конфиденциальной информации, отметил министр.
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В Венесуэле предотвращена попытка госпереворота - венесуэльский министр информации на пресс-конференции
Венесуэльские власти предотвратили попытку государственного переворота, сообщил журналистам в среду министр информации страны Хорхе Родригес. По его словам,...
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